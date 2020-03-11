Несмотря на то, что в течение 2019 года было выпущено на 9,7% больше машин, чем в 2018-ом.

Процентный показатель выглядит достаточно оптимистично, но речь идет лишь о 6390 выпущенных машин.

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Всемирная организация автопроизводителей OICA обнародовала статистику, в которой Украина заняла последнее место среди 39 стран.

В 2019 году производство автомобилей в мире сократилось на 5,3%, общий объем составил 87 миллионов машин – 67 легковых и 20 коммерческих. Крупнейшим мировым автопроизводителем, несмотря на заметное падение объемов, остается Китай с показателем в 21,3 миллиона легковых авто.

В Украине же в течение прошлого года было выпущено лишь 6254 легковых автомобиля и 136 коммерческих.

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