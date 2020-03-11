Незважаючи на те, що протягом 2019 року було випущено на 9,7% більше машин, ніж у 2018-му.

Відсотковий показник виглядає досить оптимістично, але мова йде лише про 6390 випущених машин.

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Всесвітня організація автовиробників OICA оприлюднила статистику, в якій Україна посіла останнє місце з-поміж 39 країн.

У 2019 році виробництво автомобілів у світі скоротилось на 5,3%, загальний обсяг склав 87 мільйонів машин – 67 легкових та 20 комерційних. Найбільшим світовим автовиробником, незважаючи на помітне падіння обсягів, залишається Китай з показником у 21,3 мільйони легкових авто.

В Україні ж протягом минулого року було випущено лише 6254 легкових автомобіля і 136 комерційних.

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