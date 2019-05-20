Руководитель "Укравтодора" рассказал о строительстве цементобетонных дорог в Украине.

В комментарии для газеты “Сегодня” руководитель “Укравтодора” Славомир Новак рассказал о строительстве цементобетонных дорог в Украине:

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– Существует две культуры дорожного строительства – асфальтобетонная и цементобетонная. В Америке больше распространена цементобетонная культура. В Европе – больше дорог асфальтобетонных.

В Украине мы стараемся совместить эти две культуры, соблюсти баланс. На сегодня большинство дорог асфальтобетонные. Там, где есть новое строительство и капремонт, – мы анализируем нагрузки и другие факторы, чтобы принять правильное решение по использованию той или иной культуры.

В бетоне расширяем Северную объездную Житомира до 4 полос, строим Днепр – Решетиловка (в пределах Полтавской области – в цементнобетонные, Днепропетровской области – асфальтобетоне). Плюс Н-14 в Николаевской области (Кропивницкий – Николаев) также строим в бетоне.

В бетоне планируем ремонтировать трассу М-05 Киев – Одесса в пределах Кировоградской, Одесской, Николаевской областей.

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