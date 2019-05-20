Керівник "Укравтодору" розповів про будівництво цементобетонних доріг в Україні.

У коментарі для газети “Сегодня” керівник “Укравтодору” Славомір Новак розповів про будівництво цементобетонних доріг в Україні:

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– Існує дві культури дорожнього будівництва – асфальтобетонна та цементобетонна. В Америці більше розповсюджена цементобетонна культура. В Європі – більше доріг асфальтобетонних.

В Україні ми намагаємося поєднати ці дві культури, дотриматися балансу. На сьогодні більшість доріг асфальтобетонні. Там, де є нове будівництво і капремонт, – ми аналізуємо навантаження та інші фактори, аби прийняти правильне рішення щодо використання тієї чи іншої культури.

В бетоні розширюємо Північну об’їзну Житомира до 4 смуг, будуємо Дніпро – Решетилівка (в межах Полтавської області – в цементобетоні, Дніпропетровської області – асфальтобетоні). Плюс Н-14 у Миколаївській області (Кропивницький – Миколаїв) також будуємо в бетоні.

У бетоні плануємо ремонтувати трасу М-05 Київ – Одеса у межах Кіровоградської, Одеської, Миколаївської областей.

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