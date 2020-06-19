Неудивительно, что более 82% опрошенных сказали, что автомобиль должен быть доступным.

Более 82% опрошенных полностью или частично согласны, что автомобиль должен быть доступным для каждой семьи, чтобы все желающие могли воспользоваться его преимуществами. И только менее 12% поддерживают мнение, что автомобиль не должен быть доступным каждой семье – чтобы ограничить негативные явления, связанные с использованием автомобилей.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в мае 2020 года Киевским международным институтом социологии по заказу CASE Украина.

Более половины (54%) избирателей выступают за отмену акцизного налога и возрастного коэффициента на импорт подержанных автомобилей в Украине и только 22,7% хотят оставить действующие ставки.

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На вопрос о том, чьи интересы прежде всего должно отстаивать правительство, 50,4% избирателей ответили, что власть должна действовать в интересах украинского потребителя. Только 12,2% отметили, что надо защищать интересы украинского производителя, а 21,7% отметили, что не надо становиться на чью либо сторону.

Основными преимуществами от снижения цен на автомобили в Украине респонденты назвали следующее: автомобиль позволяет найти работу, которой нет поблизости от дома (например, в селе) (76,2%); автомобиль позволяет меньше времени проводить в общественном транспорте (72,3%); людям в Украине нужно больше путешествовать, ездить в гости, на природу и т.д. (72,2%).

Большинство сторонников всех парламентских партий поддерживают утверждение, что автомобиль должен быть доступным каждой семье: “Слуга Народа” – 85% “Оппозиционный блок” – 85,7%; “Европейская Солидарность” – 77,1%; “Батькивщина” – 79,7%; “Голос” – 67,4%.

В то же время большинство сторонников четырех парламентских партий выступают за отмену акциза и возрастного коэффициента на импорт автомобилей: "Слуга народа" – 62.3%; ОПЗЖ – 56.6%; "Европейская солидарность" – 51.4%; "Батькивщина" – 54.3%. В партии "Голос" число противников снижения стоимости растаможки автомобиля превышает сторонников (31,8% при снижении и 37,8% – оставить как есть)*.

По мнению большинства избирателей "Слуги народа" (59%) и "Батькивщины" (58,8%), если интересы украинского производителя противоречат интересам потребителей, то правительство должно быть на стороне потребителей. Среди избирателей ОПЗЖ (49,3%) и "Европейской солидарности" (46,3%) эта позиция занимает первое место среди других вариантов ответов. И только среди избирателей "Голос" преобладает мнение, что правительство не должно становиться на чью-то сторону (41%).

Социологический опрос организован в рамках исследования CASE Украина "Доступный автомобиль против отечественного производителя: что принес украинцам протекционизм в автомобильной отрасли?", которое финансирует Сеть "Атлант" (США). Опрос проводил Киевский международный институт социологии в мае 2020 года. Проведено 2000 телефонных интервью с совершеннолетними жителями Украины, кроме Крыма и ОРДЛО. Погрешность выборки не превышает 2.4%.

Напомним, сколько сейчас стоит растаможка автомобиля.