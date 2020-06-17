Депутат Роберт Хорват сообщил о работе над законопроектом, который позволит отменить акциз на все транспортные средства в Украине.

Народный депутат, который уже один раз смог создать закон о растаможивании бывших в употреблении автомобилей, сообщил, что сейчас работает над законопроектом, который позволит отменить акциз на все транспортные средства без ущерба для бюджета.

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"Вместе с Марьяном Заблоцким и коллегами-закарпатцами Василием Петевкой, Владиславом Поляком и Валерием Лунченко продолжаем работу над созданием современного и доступного авторынка в Украине. Этот процесс я начал еще в прошлом созыве. Он был непростой, однако результат – сформированный фактически с нуля рынок б/у авто, сотни тысяч уже приобретенных автомобилей и миллиардные поступления в государственный бюджет – точно того стоит", – считает народный депутат Роберт Хорват.

"Сегодня мы в Верховной Раде собираем подписи под законопроектом, который позволит, в частности, отменить акциз на все транспортные средства в Украине и предоставить льготы для растаможивания участникам АТО и ООС. Речь идет как о новых авто, так и об автомобилях, которые ранее в использовали. Такие изменения сделают автомобили дешевле и доступнее для украинцев", –пишет Роберт Хорват на своей странице в соцсети.

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