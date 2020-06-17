Депутат Роберт Горват повідомив про роботу над законопроектом, котрий дозволить скасувати акциз на всі (нові та вживані) транспортні засоби.

Народний депутат, який вже один раз зміг створити закон про розмитнення вживаних автомобілів, повідомив що наразі працює над законопроектом, що дозволить скасувати акциз на всі транспортні засоби без втрат для бюджету.

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"Разом із Мар’яном Заблоцьким та колегами-закарпатцями Василем Петьовкою, Владіславом Поляком та Валерієм Лунченком продовжуємо роботу над створенням сучасного та доступного авторинку в Україні. Цей процес я розпочав ще у минулому скликанні. Він був непростий, однак результат – сформований фактично з нуля ринок вживаних авто, сотні тисяч уже придбаних автомобілів та мільярдні надходження до державного бюджету – точно того вартий", – вважає народний депутат Роберт Горват.

"Сьогодні ж ми у Верховній Раді збираємо підписи під законопроектом, котрий дозволить, зокрема, скасувати акциз на всі транспортні засоби в Україні та надати пільги для розмитнення учасникам АТО та ООС. Мова як про нові авто, так і про автомобілі, що раніше були у використанні. Такі зміни зроблять автомобілі дешевшими та доступнішими для українців", – пише Роберт Горват на своїй сторінці у соцмережі.

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