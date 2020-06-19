Не дивно, що понад 82% опитаних сказали, що автомобіль має бути доступним.

Більш як 82% опитаних повністю або частково погоджуються, що автомобіль має бути доступним кожній сім’ї, щоб усі охочі могли скористатися його перевагами. І лише менш як 12% підтримують думку, що автомобіль не має бути доступним кожній сім’ї – щоб обмежити негативні явища, пов’язані з використанням автомобілів.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного у травні 2020 року Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення CASE Україна.

Більш як половина (54%) виборців виступають за скасування акцизного податку та вікового коефіцієнта на імпорт вживаних авто в Україну й лише 22,7% хочуть залишити чинні ставки.

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На запитання про те, чиї інтереси насамперед повинен відстоювати уряд, 50,4% виборців відповіли, що влада має діяти в інтересах українського споживача. Лише 12,2% зазначили, що треба захищати інтереси українського виробника, а 21,7% зазначили, що не треба ставати на жоден бік.

Основними перевагами від зниження цін на автомобілі в Україні респонденти назвали таке: авто дає змогу знайти роботу, якої немає поблизу від дому (наприклад, у селі) (76,2%); авто дає змогу менше часу проводити у громадському транспорті (72,3%); людям в Україні потрібно більше подорожувати, їздити в гості, на природу тощо (72,2%).

Більшість прихильників усіх парламентських партій підтримують твердження, що автомобіль має бути доступним кожній сім’ї: Слуга Народу – 85%; Опозиційний Блок – 85,7%; Європейська Солідарність – 77,1%; Батьківщина – 79,7%; Голос– 67,4%.

Водночас більшість прихильників чотирьох парламентських партій виступають за скасування акцизу та вікового коефіцієнта на імпорт автомобілів: “Слуга народу” – 62.3%; ОПЗЖ – 56.6%; “Європейська солідарність” – 51.4%; “Батьківщина” – 54.3%. У партії “Голос” кількість противників зниження вартості розмитнення авто перевищує прихильників (31,8% за зниження і 37,8% – залишити як є)*.

На думку більшості виборців “Слуги народу” (59%) та “Батьківщини” (58,8%), якщо інтереси українського виробника суперечать інтересам споживачів, то уряд повинен бути на боці споживачів. Серед виборців ОПЗЖ (49,3%) та “Європейської солідарності” (46,3%) ця позиція посідає перше місце серед інших варіантів відповідей. І тільки серед виборців “Голосу” переважає думка, що уряд не має ставати на жоден бік (41%).

Соціологічне опитування організовано в межах дослідження CASE Україна “Доступне авто проти вітчизняного виробника: що приніс українцям протекціонізм в автомобільній галузі?”, яке фінансує Мережа “Атлант” (США). Опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології у травні 2020 року. Проведено 2000 телефонних інтерв’ю з повнолітніми жителями України, крім Криму та ОРДЛО. Похибка вибірки не перевищує 2.4%.

Нагадаємо, скільки зараз коштує розмитнення автомобіля.