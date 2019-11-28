Лучшая динамика продаж – у 12-15-местных автобусов класса Е.

Рынок микроавтобусов (miniBUS) в Украине с начала 2019 года вырос на 14%. При этом в классе Е зафиксирован рост аж на треть, утверждает AUTO-Consulting. Зато отечественные автобусы потеряли 1% рынка.

Структура рынка микроавтобусов в Украине – практически равные сегменты D и E классов. Что касается ценового фактора, то больше всего вырос средний ценовой сегмент – на 34%. А вот продажи в бюджетном и премиальном сегментах упали. Теперь бусам средней ценовой группы принадлежит 83% рынка, Low Cost – 5%, а Premium – 12%.

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Лидеры продаж D BUS

В сегменте D BUS рост продаж по сравнению с прошлым годом произошел в среднем ценовом сегменте – плюс 14%. Бюджетных моделей здесь уже нет, а у премиальных – падение продаж на 30%.

Лидер продаж здесь – Renault Trafic, второй – Mercedes-Benz Vito, на третью позицию всего за год уже вышла Toyota ProAce. Рост продаж в сравнении с прошлым годом показали Hyundai H1, Peugeot Traveller, Volkswagen Transporter и Citroen SpaceTourer.

Лидеры продаж E BUS

В этом сегменте есть бюджетные модели марки ГАЗ, но их продажи стремительно падают и теперь недорогой сегмент занимает всего 10%. Лидеры продаж в среднем ценовом сегменте – Ford Transit, Citroen Jumper и украинский Ruta. За исключением Ford Transit, у всех лидеров, по сравнению с 2018 годом, наблюдается падение продаж. Единственная модель, которая в 2019-м показала значительный рост в этом сегменте – Hyundai H350. Хороший результат в сравнении с прошлым годом продемонстрировал и Mercedes-Benz Sprinter – рост вдвое.

В общем весь Е-класс микроавтобусов вырос на 32% по сравнению с 2018-м годом. Этим ростом он обязан модели Peugeot Boxer, которых продали полторы сотни за 10 месяцев нынешнего года.

Напомним, что ЗАЗ будет выпускать автобусы на шасси Mercedes-Benz.