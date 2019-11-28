Найкраща динаміка продажів – у 12-15 місних автобусів класу Е.

Ринок мікроавтобусів (miniBUS) в Україні з початку 2019 року виріс на 14%. При цьому в класі Е зафіксовано зростання аж на третину, стверджує AUTO-Consulting. Натомість вітчизняні автобуси втратили 1% ринку.

Структура ринку мікроавтобусів в Україні – практично рівні сегменти D і E класів. Щодо цінового фактору, то найбільше зріс середній ціновий сегмент - на 34%. А от продажі в бюджетному і преміальному сегментах впали. Тепер бусам середньої цінової групи належить 83% ринку, Low Cost - 5%, а Premium - 12%.

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Лідери продажів D BUS

У сегменті D BUS зростання продажів в порівнянні з минулим роком відбулося в середньому ціновому сегменті - плюс 14%. Бюджетних моделей тут уже немає, а у преміальних - падіння продажів на 30%.

Лідер продажів тут – Renault Trafic, другий – Mercedes-Benz Vito, на третю позицію всього за рік вже вийшла Toyota ProAce. Зростання продажів у порівнянні з минулим роком показали Hyundai H1, Peugeot Traveller, Volkswagen Transporter і Citroen SpaceTourer.

Лідери продажів E BUS

У цьому сегменті є бюджетні моделі марки ГАЗ, але їх продажі стрімко падають і тепер недорогий сегмент займає всього 10%. Лідери продажів в середньому ціновому сегменті - Ford Transit, Citroen Jumper і українська Ruta. За винятком Ford Transit, у всіх лідерів, у порівнянні з 2018 роком, спостерігається падіння продажів. Єдина модель, яка в 2019-м показала значне зростання в цьому сегменті - Hyundai H350. Добрий результат в порівнянні з минулим роком продемонстрував і Mercedes-Benz Sprinter - зростання вдвічі.

Загалом весь Е-клас мікроавтобусів зріс на 32% в порівнянні з 2018-м роком. Цим зростанням він зобов'язаний моделі Peugeot Boxer, яких продали півтори сотні за 10 місяців нинішнього року.

Нагадаємо, що ЗАЗ випускатиме автобуси на шасі Mercedes-Benz.