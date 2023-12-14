В ноябре украинцы приобрели 3,2 тыс. мотоциклов, и хотя это меньше, чем в сезон, все равно достаточно весомый показатель. Какие из марок и моделей самые популярные - в нашем исследовании.

Спрос на мототехнику, в связи с сезонностью, уменьшается – это иллюстрирует диаграмма с динамикой торгов в этом сегменте рынка. Однако несмотря на наступление холодов и дождливой погоды, которая была в ноябре, все же рынок мотоциклов вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций мототранспорта в ноябре и определили самые популярные модели в трех сегментах: импорте подержанных, внутренних перепродажах и покупке новых мотоциклов.

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Отметим, что приведенная статистика получена только от официальных сделок купли-продажи и первых регистраций. "Теневая" часть рынка мотоциклов (в частности - вторичного) остается за пределами этого обзора. По мнению экспертов ИДА, она может быть довольно значительной – равной, а то и больше официальной части.

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Теперь о числах: в ноябре украинцы приобрели 3,2 тысячи всех мотоциклов. Это на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 27,7% меньше, чем в октябре-2023.

Среди общего количества 53,8% мотоциклов были новыми (импортированными из-за рубежа), количественно это 1,7 тысячи штук. Сегмент мототехники остается единственным на украинском авторынке, где большинство сделок составляют продажи новых транспортных средств.

1,1 тыс. сделок купли-продажи мототехники заключили на внутреннем рынке, что составило 34% от общего количества.

Лишь 11,2% мотоциклов были импортированы подержанными из-за рубежа (354 шт.).

Средний возраст мотоциклов на рынке (по итогам ноября) составил 14 лет для тех, которые перепродавались внутри страны, и 13,3 года для мотоциклов, которые подавались на первую регистрацию после растаможки.

Внутренний рынок

На внутреннем рынке среди производителей мототехники в указанном периоде преобладали японские марки: Honda, Yamaha, и Suzuki.

Среди отдельных моделей до сих пор самый популярный Lifan серии LF (48 шт.). На втором месте Honda CB (34 штук), на третьем - КМЗ "Днепр" (32 шт.).

Привезенные из-за границы

В сегменте импорта снова не хватило производителей, чтобы набрать классическую двадцатку самых популярных. В конце концов, это вполне логично - сказывается сезонность. В целом импорт в сегменте "мото" продолжает держаться на таких марках, как Yamaha, Honda и Suzuki.

Среди отдельных моделей чаще всего на первую государственную регистрацию подавали Honda CB (17 шт.), Suzuki Address (10 шт.) и Kawasaki Ninja (10 шт.)

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Новые мотоциклы

Новыми в Украине покупают в основном мототехнику китайских производителей: в ноябре лидерами стали марки Spark, Musstang и Lifan. Продукция этих трех марок заняла почти половину рынка с суммарной долей 44,6%.

Среди моделей первенство получил Spark SP-серии (286 шт.), второе место занял Musstang MT (238 шт.), третье – Lifan LF (160 шт.)