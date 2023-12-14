У листопаді українці придбали 3,2 тис. мотоциклів, і хоча це менше, ніж у сезон, все одно досить вагомий показник. Які з марок та моделей найпопулярніші - у нашому дослідженні.

Попит на мототехніку, у зв’язку з сезонністю, зменшується — що ілюструє діаграма з динамікою торгів у цьому сегменті ринку. Проте попри настання холодів та дощової погоди, яка була у листопаді, все ж ринок мотоциклів зріс у порівнянні до аналогічного періоду минулого року.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій мототранспорту у листопаді та визначили найпопулярніші моделі у трьох сегментах: імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових мотоциклів.

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Зазначимо, що наведена статистика отримана лише від обліку офіційних угод купівлі-продажу та перших реєстрацій. «Тіньова» частина ринку мотоциклів (зокрема — вторинного) залишається поза межами цього огляду. На думку експертів ІДА, вона може бути досить значною — рівною, а то й більшою за офіційну частину.

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Тепер про числа: у листопаді українці придбали 3,2 тисячі усіх мотоциклів. Це на 32% більше, ніж за аналогічний період минулого року, та на 27,7% менше, ніж у жовтні-2023.

Серед загальної кількості 53,8% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 1,7 тисячі штук. Сегмент мототехніки залишається єдиним на українському авторинку, де більшість угод складають продажі нових транспортних засобів.

1,1 тис. угод купівлі-продажу мототехніки уклали на внутрішньому ринку, що склало 34% від загальної кількості.

Лише 11,2% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (354 шт.).

Середній вік мотоциклів на ринку (за підсумками листопада) склав 14 років для тих, які перепродувалися всередині країни, та 13,3 року для мотоциклів, які подавалися на першу реєстрацію після розмитнення.

Внутрішній ринок

На внутрішньому ринку серед виробників мототехніки у зазначеному періоді переважали японські марки: Honda, Yamaha, та Suzuki.

Серед окремих моделей досі найпопулярніший Lifan серії LF (48 шт.). На другому місці Honda CB (34 штук), на третьому — КМЗ «Дніпро» (32 шт.).

Привезені з-за кордону

В сегменті імпорту знову бракнуло виробників, аби набрати класичну двадцятку найпопулярніших. Врешті, це цілком логічно — дається взнаки сезонність. Загалом імпорт у сегменті «мото» продовжує триматися на таких марках, як Yamaha, Honda та Suzuki.

Серед окремих моделей найчастіше на першу державну реєстрацію подавали Honda CB (17 шт.), Suzuki Address (10 шт.) та Kawasaki Ninja (10 шт.)

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Нові мотоцикли

Новими в Україні купують в основному мототехніку китайських виробників: у листопаді лідерами стали марки Spark, Musstang та Lifan. Продукція цих трьох марок зайняла майже половину ринку з сумарною часткою 44,6%.

Серед моделей першість здобув Spark SP-серії (286 шт.), друге місце посів Musstang MT (238 шт.), третє — Lifan LF (160 шт.)