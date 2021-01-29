В 2020 украинцы купили е-полисов автогражданки на 2,6 миллиарда гривен. Это на 176% больше, чем в 2019 году.

По итогам 2020 года, количество электронных договоров ОСАГО (автострахование) составило более 3 млн шт. Это в 2,5 раза превышает аналогичный показатель 2019 года. Сумма страховых платежей по таким договорам составляет 2,6 млрд грн (+ 176%). Об этом говорится в сообщении МТСБУ.

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Доля е-полисов ОСАГО в 2019 году составляла 15%, а в 2018 г. — лишь 2%. Отчетливую динамику продемонстрировали показатели использования электронного европротокола, увеличившись в 2,8 раза. В 2019 г. было оформлено 1 620 электронных европротоколов, а в 2020 — уже 4 628 шт.