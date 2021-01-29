У 2020 українці купили е-полісів автоцивілки на 2,6 мільярда гривень. Це на 176% більше аніж у 2019 році.

За підсумками 2020 року кількість електронних договорів ОСЦПВ (автострахування) склала більше 3 млн шт. Це в 2,5 рази перевищує аналогічний показник 2019 року. Сума страхових платежів за такими договорами становить 2,6 млрд грн (+ 176%). Про це йдеться у повідомленні МТСБУ.

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Частка е-полісів ОСЦПВ в 2020 році стновила 37%. В 2019 році —15%, а в 2018 р. — лише 2%. Виразну динаміку продемонстрували показники використання електронного європротоколу, збільшившись в 2,8 раза. У 2019 р. було оформлено 1620 електронних європротоколів, а в 2020 — вже 4628 шт.