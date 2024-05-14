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Украинцы массово перерегистрируют автомобили: ажиотаж не утихает

Спрос на услугу перерегистрации транспортного средства вырос на 34%
Украинцы перерегистрируют автомобили из-за угрозы мобилизации - Auto24

Спрос на перерегистрации вырос на 34%

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Евгений Гудущан
logo15 мая, 10:10
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В сервисных центрах МВД наблюдается ажиотаж на услугу перерегистрации авто. В марте этого года было осуществлено почти 184 тысяч регистрационных операций, а в апреле – более 247 тысяч.

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В частности увеличилось количество предоставленных услуг, осуществленных по договору дарения. Об этом заявил начальник Главного сервисного центра МВД в комментарии к сюжету телеканала ICTV для марафона "Единые новости". "В марте этого года по договору дарения было перерегистрировано около 700 транспортных средств. В апреле число предоставленных услуг по договору дарения возросло до почти 5 200. Это касается перерегистрации автомобилей на родственников: муж, жена, родители, дети, - по упрощенной процедуре", - сообщил Николай Рудик.

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Эксперты связывают ажиотаж с перерегистрацией автомобилей с недавно принятым законом о мобилизации. Он регламентирует процедуру изъятия транспортных средств у граждан на нужды обороны. Кроме того, гражданам, которые не появятся по вызову в ТЦК, грозит штраф, а в случае его неуплаты – арест всего имущества.

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