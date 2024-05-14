Украинцы массово перерегистрируют автомобили: ажиотаж не утихает

В сервисных центрах МВД наблюдается ажиотаж на услугу перерегистрации авто. В марте этого года было осуществлено почти 184 тысяч регистрационных операций, а в апреле – более 247 тысяч.

Читайте также: Какие автомобили будут изымать в рамках мобилизации по новому закону

В частности увеличилось количество предоставленных услуг, осуществленных по договору дарения. Об этом заявил начальник Главного сервисного центра МВД в комментарии к сюжету телеканала ICTV для марафона "Единые новости". "В марте этого года по договору дарения было перерегистрировано около 700 транспортных средств. В апреле число предоставленных услуг по договору дарения возросло до почти 5 200. Это касается перерегистрации автомобилей на родственников: муж, жена, родители, дети, - по упрощенной процедуре", - сообщил Николай Рудик.

Читайте также: Закон о мобилизации принят: за неявку в ТЦК будут лишать права управления

Эксперты связывают ажиотаж с перерегистрацией автомобилей с недавно принятым законом о мобилизации. Он регламентирует процедуру изъятия транспортных средств у граждан на нужды обороны. Кроме того, гражданам, которые не появятся по вызову в ТЦК, грозит штраф, а в случае его неуплаты – арест всего имущества.