Українці масово перереєстровують автомобілі: ажіотаж не вщухає

У сервісних центрах МВС спостерігається ажіотаж на послугу перереєстрації авто. У березні цього року було здійснено майже 184 тисяч реєстраційних операцій, а у квітні – понад 247 тисяч.

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Зокрема збільшилася кількість наданих послуг, здійснених за договором дарування. Про це заявив начальник Головного сервісного центру МВС у коментарі до сюжету телеканалу ICTV для марафону «Єдині новини». «У березні цього року за договором дарування було перереєстровано близько 700 транспортних засобів. У квітні число наданих послуг по договору дарування зросло до майже 5 200. Це стосується перереєстрації автівок на родичів: чоловік, дружина, батьки, діти, — за спрощеною процедурою», — повідомив Микола Рудик.

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Експерти пов’язують ажіотаж з перереєстрацій автівок із нещодавно прийнятим законом про мобілізацію. Він регламентує процедуру вилучення транспортних засобів у громадян на потреби оборони. Окрім того, громадянам, які не з’являться за викликом в ТЦК, загрожує штраф, а в разі його несплати – арешт усього майна.