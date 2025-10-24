Украинцы массово списывают старые авто: лидируют ВАЗы и другой советский лом

Если автомобиль уже не подлежит ремонту из-за старости, износа или повреждения после ДТП - его владельцу остается выполнить последнее официальное действие: снять авто с учета в связи с выбраковкой. Эту услугу можно получить бесплатно в сервисных центрах МВД, однако стоит знать, что после выбраковки автомобиль уже нельзя будет повторно зарегистрировать.

По данным Главного сервисного центра МВД, ежемесячно украинцы проводят около двух тысяч таких операций, официально выводя из эксплуатации транспортные средства, которые отслужили свой срок, посчитали в Институте исследований авторынка.

Украинский автопарк "чистится" от советской классики

В сентябре 2025 года 1454 владельца легковушек подали заявления на выбраковку своих авто. Также с эксплуатации снято 323 грузовика и 61 автобус.

Специалисты Института исследований авторынка составили Топ-10 моделей, которые чаще всего списывались в Украине. И здесь без сюрпризов - доминируют ВАЗы: от легендарных 2101 и 2106 до более "современных" 2107 и 2109.

Эти автомобили стали символом целой эпохи, но теперь логично сходят с дороги: большинству из них уже более 30–40 лет, и они исчерпали свой ресурс.

“Массовая выбраковка старых "Жигулей" - это не просто статистика, а свидетельство того, что украинский автопарк проходит активную фазу обновления”, - отмечают в Институте.

"Новая волна" выбраковки: Lanos, Газель, Волга

В списке также появились модели 2000-х годов - в частности Daewoo Lanos, который занимает третье место среди чаще всего списанных авто. Эти машины активно использовались в такси и бизнесе, поэтому их ресурс тоже подходит к концу.

В перечень вошли также ГАЗ "Газель" и ГАЗ "Волга" - транспорт, который долгие годы работал в коммерческом и государственном секторах.

Фактически, украинский авторынок сейчас избавляется от старых и изношенных машин, освобождая место для более новых авто, импортируемых из Европы.

Средний возраст списанных авто - более четверти века

Легковушки: 27 лет

Грузовики: 26 лет

Автобусы: 24 года

Эти цифры подтверждают, что процесс выбраковки охватывает в основном технику, которая уже исчерпала свой эксплуатационный ресурс.

Самый старый выбракованный автомобиль - настоящий раритет

В сентябре 2025 года самым старым официально списанным транспортом стал грузовой ГАЗ-51, выпущенный еще в 1953 году. Этот бортовой "ветеран" пережил коронацию Елизаветы ІІ, первое покорение Эвереста и запуск в производство Chevrolet Corvette.

Он честно прослужил более 70 лет, оставаясь в строю гораздо дольше, чем большинство его современников. И теперь - символично - стал последним из поколения машин, родившихся в эпоху послевоенного восстановления.

Как снять авто с учета по причине выбраковки: