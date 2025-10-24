Українці масово списують старі авто: лідирують ВАЗи та інший радянський брухт

Якщо автомобіль уже не підлягає ремонту через старість, зношення або пошкодження після ДТП — його власнику залишається виконати останню офіційну дію: зняти авто з обліку у зв’язку з вибракуванням. Цю послугу можна отримати безкоштовно в сервісних центрах МВС, однак варто знати, що після вибракування автомобіль уже не можна буде повторно зареєструвати.

За даними Головного сервісного центру МВС, щомісяця українці проводять близько двох тисяч таких операцій, офіційно виводячи з експлуатації транспортні засоби, які відслужили свій термін, порахували в Інституті досліджень авторинку.

Український автопарк «чиститься» від радянської класики

У вересні 2025 року 1454 власники легковиків подали заяви на вибракування своїх авто. Також з експлуатації знято 323 вантажівки та 61 автобус.

Фахівці Інституту досліджень авторинку склали Топ-10 моделей, які найчастіше списувалися в Україні. І тут без сюрпризів — домінують ВАЗи: від легендарних 2101 та 2106 до більш «сучасних» 2107 і 2109.

Ці автомобілі стали символом цілої епохи, але тепер логічно сходять із дороги: більшості з них вже понад 30–40 років, і вони вичерпали свій ресурс.

“Масове вибракування старих «Жигулів» — це не просто статистика, а свідчення того, що український автопарк проходить активну фазу оновлення”, — зазначають в Інституті.

«Нова хвиля» вибракування: Lanos, Газель, Волга

У списку також з’явилися моделі 2000-х років — зокрема Daewoo Lanos, який займає третє місце серед найчастіше списаних авто. Ці машини активно використовувалися в таксі та бізнесі, тож їхній ресурс теж добігає кінця. До переліку увійшли також ГАЗ «Газель» та ГАЗ «Волга» — транспорт, який довгі роки працював у комерційному та державному секторах.

Фактично, український авторинок зараз позбавляється найстаріших і найзношеніших машин, звільняючи місце для новіших авто, імпортованих з Європи.

Середній вік списаних авто — понад чверть століття

Легковики: 27 років

Вантажівки: 26 років

Автобуси: 24 роки

Ці цифри підтверджують, що процес вибракування охоплює здебільшого техніку, яка вже вичерпала свій експлуатаційний ресурс.

Найстаріший вибракуваний автомобіль — справжній раритет

У вересні 2025 року найстарішим офіційно списаним транспортом став вантажний ГАЗ-51, випущений ще в 1953 році. Цей бортовий «ветеран» пережив коронацію Єлизавети ІІ, перше підкорення Евересту та запуск у виробництво Chevrolet Corvette.

Він чесно прослужив понад 70 років, залишаючись у строю набагато довше, ніж більшість його сучасників. І тепер — символічно — став останнім із покоління машин, що народилися в епоху післявоєнного відновлення.

Як зняти авто з обліку через вибракування: