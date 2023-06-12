Продажи малой коммерческой техники в мае оказались рекордными.

В мае украинцы активно покупали всю легкую коммерческую технику. Однако продажи новых “бусиков” и фургончиков оказались рекордными, утверждают в Институте исследований авторынка.

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Динамика рынка LCV

В мае украинцы приобрели 5,2 тысяч легких коммерческих транспортных средств полной массой до 3,5 тонн. Это на 23,1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и на 7,7% больше, чем в апреле-2023.

Большинство малых коммерческих автомобилей в мае уже обычно приобрели на внутреннем рынке: 3,8 тысячи (72,5%). Из-за границы привезли всего 916 подержанных LCV (17,6%).

Новых импортных LCV продали 430 штук, еще 88 легких грузовиков переоборудовали украинские предприятия из импортных шасси или машинокомплектов. В целом продажи новых LCV составили 9,9% от общего количества приобретенной малой коммерческой техники. Такой показатель оказался рекордным за последние 12 месяцев как количественно, так и процентно.



Динамика продаж LCV в Украине в течение мая 2022 - мая 2023 года.

Самые популярные LCV на внутреннем рынке

Наиболее востребованными на внутреннем рынке были б/у фургоны (2,8 тыс. шт.), бортовые тентованные (167 шт.), грузопассажирские (164 шт.), а также бортовые (121 шт.) и платформы (79 шт.).

Неизменное первенство на внутреннем рынке уже много лет удерживает Mercedes-Benz Sprinter (583 штук в мае). Шасси этого автомобиля используют для различных надстроек — от классических фургонов до рефрижераторов и другого типа специализированной техники для малого и среднего бизнеса. На втором месте рейтинга уверенно держится Renault Master (341 шт.), который используют аналогично предыдущей модели – в разных вариантах кузова и назначения.

Перепродажи российской ГАЗ 3302 "Газели" все еще сохраняется (272 шт. в мае, 3 место) из-за значительного количества этих транспортных средств на рынке. Ранее такие автомобили выбирали из-за более дешевой стоимости, простоты и дешевизны эксплуатации, однако с началом полномасштабной войны торговля со страной-агрессором запрещена. А оттуда раньше поставляли большинство запчастей этих машин, поэтому запрет неизбежно приведет к усложнению ремонта. Следовательно, количество ГАЗов на рынке будет уменьшаться, постепенно замещаясь импортными аналогами.

Четвертое место занял Ford Transit (-1 позиция, 257 шт.), а пятое – популярное Renault Kangoo (190 шт.).



Самые популярные модели б/у LCV на внутреннем рынке, май 2023

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Самые популярные подержанные LCV, привезенные из-за рубежа

Из-за границы чаще всего привозили б/у фургоны (680 шт.), фургоны рефрижераторы (66 шт.), бортовые тентованные (51 шт.), фургоны с гидробортом (29 шт.) и бортовые с дубль кабиной (17 единиц).

Лидером импортных подержанных LCV остается Renault Master (261 шт.), на втором месте разместился Mercedes-Benz Sprinter (190 шт.), а третью строчку занял Volkswagen Crafter (70 шт.). Также в топ-5 попали Renault Traffic (61 шт.) и Opel Movano (40 шт.).



Самые популярные модели б/у LCV, привезенных из-за рубежа, май 2023



Интересно, что предпочтения украинцев в малой коммерческой технике из-за рубежа очень стабильны: рейтинг моделей почти не меняются от месяца к месяцу, количественные показатели также меняются минимально. В то же время потенциал этого сегмента рынка раскрыт недостаточно: ввозить б/у LCV из-за границы выгодно только в возрасте до 5 лет, ведь на все старше начисляется в 40 раз выше акцизный налог, что делает импорт экономически невыгодным.

Из-за низкой покупательной способности и войны приобрести новый автомобиль слишком сложно, поэтому покупатели вынуждены удовлетворять спрос, покупая подержанные LCV на внутреннем рынке. Такая ситуация уменьшает выбор, повышает цены на рынке и устаревает его.

Новые LCV

Среди новой малой коммерческой техники самыми популярными были фургоны (362 шт.), аварийно-ремонтные (7 шт.), тентованные бортовые (6 шт.), грузопассажирские (6 шт.) и бортовые с дубль кабиной (5 шт.).

Лидером сегмента новых LCV в апреле остается Renault Express, таких машин впервые зарегистрировали 134 штуки, и количество продаж этих моделей ежемесячно растет.

На втором месте расположился Renault Master (103 шт.). Также выросли продажи Peugeot Boxer (25 шт.), что позволило подняться на одну строчку и занять 3 место по итогам мая.

На четвертое место опустился Volkswagen Crafter, разместившийся на третьей строчке (19 шт., −1 позиция). Замыкает первую пятерку Citroen Berlingo (17 шт.).

Самые популярные модели новых LCV, май 2023