Продажі малої комерційної техніки у травні виявилися рекордними.

У травні українці активно купували усю легку комерційну техніку. Однак продажі нових “бусиків” та фургончиків виявилися рекордними, стверджують в Інституті досліджень авторинку.

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Динаміка ринку LCV

У травні українці придбали 5,2 тисячі легких комерційних транспортних засобів повною масою до 3,5 тонн. Це на 23,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і на 7,7% більше, ніж у квітні-2023.

Більшість малих комерційних авто у травні уже звично придбали на внутрішньому ринку: 3,8 тисячі (72,5%). З-за кордону привезли всього 916 вживаних LCV (17,6%).

Нових імпортних LCV продали 430 штук, ще 88 зареєстрованих легких вантажівок переобладнали українські підприємства з імпортних шасі чи машинокомплектів. Загалом продажі нових LCV склали 9,9% від загальної кількості придбаної малої комерційної техніки. Такий показник виявився рекордним за останні 12 місяців — як кількісно, так і відсотково.



Динаміка продажів LCV в Україні протягом травня 2022 — травня 2023 років

Найпопулярніші LCV на внутрішньому ринку

Найбільш затребуваними на внутрішньому ринку були вживані фургони (2,8 тис. шт.), бортові тентовані (167 шт.), вантажопасажирські (164 шт.), а також бортові (121 шт.) та платформи (79 шт.).

Незмінну першість на внутрішньому ринку уже багато років поспіль утримує Mercedes-Benz Sprinter (583 штук у травні). Шасі цього авто використовують для різноманітних надбудов — від класичних фургонів, до рефрижераторів та іншого типу спеціалізованої техніки для малого та середнього бізнесу. На другому місці рейтингу впевнено тримається Renault Master (341 шт.), який використовують аналогічно до попередньої моделі — у різних варіантах кузова та призначення.

Перепродажі російської ГАЗ 3302 “Газелі” все ще зберігається (272 шт. у травні, 3 місце) через значну загальну кількість цих транспортних засобів на ринку. Раніше такі автомобілі обирали через дешевшу вартість, простоту та дешевизну експлуатації, проте з початком повномасштабної війни торгівля з країною-агресором заборонена. А звідти раніше постачали більшість запчастин то цих машин, тож заборона неминуче призведе до ускладнення ремонту. Отже, кількість ГАЗів на ринку буде зменшуватися, поступово заміщуючись імпортними аналогами.

Четверте місце зайняв Ford Transit (-1 позиція, 257 шт.), а п’яте — популярне Renault Kangoo (190 шт.).



Найпопулярніші моделі вживаних LCV на внутрішньому ринку, травень 2023

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Найпопулярніші вживані LCV, привезені з-за кордону

З-за кордону найчастіше привозили вживані фургони (680 шт.), фургони рефрижератори (66 шт.), бортові тентовані (51 шт.), фургони з гідробортом (29 шт.) та бортові з дубль кабіною (17 одиниць).

Лідером імпортних вживаних LCV залишається Renault Master (261 шт.), на другому місці розмістився Mercedes-Benz Sprinter (190 шт.), а третю сходинку зайняв Volkswagen Crafter (70 шт.). Також у топ-5 потрапили Renault Traffic (61 шт.) та Opel Movano (40 шт.).



Найпопулярніші моделі вживаних LCV, привезених з-за кордону, травень 2023



Цікаво, що вподобання українців у вживаній малій комерційній техніці з-за кордону дуже стабільні: рейтинг моделей майже не змінюються від місяця до місяця, кількісні показники також змінюються мінімально. Водночас потенціал цього сегменту ринку розкритий недостатньо: ввозити вживані LCV з-за кордону вигідно лише віком до 5 років, адже на все, що старше нараховується у 40 разів вищий акцизний податок, що робить імпорт економічно невигідним.

Через низьку купівельну спроможність та війну придбати новий автомобіль надто складно, тому покупці змушені задовольняти попит, купуючи вживані LCV авто на внутрішньому ринку. Така ситуація зменшує вибір, підвищує ціни на ринку та зістарює його.

Найпопулярніші нові LCV

Серед нової малої комерційної техніки найпопулярнішими були фургони (362 шт.), аварійно-ремонтні (7 шт.), бортові тентовані (6 шт.), вантажопасажирські (6 шт.) та бортові з дубль кабіною (5 шт.).

Лідером сегмента нових LCV у квітні залишається Renault Express, таких авто вперше зареєстрували 134 штуки, і кількість продажів цих моделей щомісяця зростає.

На другому місці розташувався Renault Master (103 шт.). Також зросли продажі Peugeot Boxer (25 шт.), що дало змогу піднятися на одну сходинку та зайняти 3 місце за підсумками травня.

На четверте місце опустився Volkswagen Crafter, який розмістився на третій сходинці (19 шт., −1 позиція). Замикає першу п’ятірку Citroen Berlingo (17 шт.).

Найпопулярніші моделі нових LCV, травень 2023