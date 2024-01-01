Украинцы пересаживаются на мотоциклы: сколько купили за май

Динамика рынка мотоциклов

В мае украинцы приобрели 7,4 тысячи всех мотоциклов, утверждают эксперты Института исследований авторынка. Это пока на 5,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и это дает основания предположить, что пик сезона наступит в следующем месяце. Но эта цифра на 5,8% больше, чем в апреле-2024.

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Среди общего количества 48,7% мотоциклов были новыми (импортированными из-за рубежа), количественно это 3622 шт. Обычно в сегменте мототехники большинство сделок составляют продажи новых транспортных средств, но в несколько предыдущих месяцев эта "традиция" нарушалась. Сейчас доля новых еще не достигла объема, чтобы получить "контрольный пакет акций", что, возможно, состоится в последующие периоды.

На внутреннем рынке заключили 3183 сделки купли-продажи мототехники, что составило 42,8% от общего количества. Только 8,5% мотоциклов были импортированы подержанными из-за рубежа (635 шт.).

Напомним, что приведенные здесь числа получены от учета официальных сделок купли-продажи и первых регистраций. "Теневая" часть рынка мотоциклов (в частности - вторичного) остается за пределами этого обзора. По мнению экспертов ИДА она может быть весьма значительной - даже равной, а то и больше официальной части.



Динамика рынка мотоциклов в Украине, май-2023 - май-2024

Средний возраст мотоциклов на рынке (по итогам мая) составил 11,3 года для тех, которые перепродавались внутри страны, и 12,9 года для мотоциклов, что подавались на первую регистрацию после растаможки.

Самые популярные мотоциклы

На внутреннем рынке среди производителей мототехники в указанном периоде преобладали японские марки Honda, Yamaha и Suzuki, также китайские Geon и Lifan. Пятерка этих производителей занимает 45,3% рынка в сегменте.

На внутреннем рынке чаще всего в мае договоры купли-продажи заключали по Lifan LF (161 шт.), Loncin LX (111 шт.), и Shineray XY серии (107 шт.).

Импорт мотоциклов с пробегом продолжает держаться на японских марках Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki и американском Harley-Davidson. Продукция этих пяти производителей охватывает 84,6% рынка "мото" (то есть - почти весь) импорт.

Среди отдельных моделей чаще всего на первую государственную регистрацию подавали Honda CB (23 шт.), Kawasaki Ninja (20 шт.), Honda CBR (19 шт.), Yamaha YZF (14 шт.) и Yamaha серии YZF (14 шт.).

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Новыми в Украине покупают в основном мототехнику китайских производителей: в мае в очередной раз лидерами стали марки Spark, Lifan и Musstang. В целом доля китайской продукции составляет более 73% на рынке новых мотоциклов.

Среди новых моделей мотоциклов в Украине первенство удерживает Spark SP-серии (435 шт.), второе место в очередной раз занял Musstang MT (347 шт.), третье (тоже без изменений относительно предыдущих периодов) - Lifan LF (228 шт.).

Также в пятерку лидеров новых байков вошли Loncin LX-серии (204 шт.) и Tekken серии MH (168 шт.).