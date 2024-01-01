На каких мотоциклах будут ездить украинцы в этом сезоне

Рынок мотоциклов все ближе к пику своего высокого сезона, поэтому продажи двухколесной техники существенно растут. В частности, в апреле украинцы приобрели 6,7 тысячи всех мотоциклов, утверждают эксперты Института исследований авторынка. Это на 16,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а также на 13,3% больше, чем в марте-2024.

Кстати мотоциклам могут разрешить движение в полосах для общественного транспорта

Среди общего количества 47,2% мотоциклов были новыми (импортированными из-за рубежа), количественно это 3157 штук. Обычно в сегменте мототехники большинство сделок составляют продажи новых транспортных средств, но в несколько предыдущих месяцев эта "традиция" нарушалась. Сейчас доля новых еще не достигла объема, чтобы получить "контрольный пакет акций", что, вероятно, состоится в последующие периоды.

На внутреннем рынке заключили 3035 сделок купли-продажи мототехники, что составило 45,7% от общего количества.

Только 7,5% мотоциклов были импортированы подержанными из-за рубежа (500 шт.).

Напомним, что приведенные здесь числа получены от учета официальных сделок купли-продажи и первых регистраций. "Теневая" часть рынка мотоциклов (в частности - вторичного) остается за пределами этого обзора. По мнению экспертов ИИА, она может быть весьма значительной - даже равной, а то и больше официальной части.

Динамика рынка мотоциклов в Украине, апрель-2023 - апрель-2024

Средний возраст мотоциклов на рынке (по итогам апреля) составил 11,5 лет для перепроданных внутри страны, и 13,4 года для мотоциклов, которые подавались на первую регистрацию после растаможки.

Также интересно почтальоны вместо велосипедов оседлают грузовые мотороллеры

На внутреннем рынке среди производителей мототехники в указанном периоде преобладали японские марки Honda и Yamaha, также китайский Lifan, и еще две японские марки – Suzuki и Kawasaki. Пятерка этих производителей занимает 44% рынка в сегменте.

На внутреннем рынке чаще всего в апреле договоры купли-продажи заключали по Lifan LF (182 шт.), Loncin LX (104 шт.), и Musstang MT (96 шт.).

В сегменте импорта снова не хватило производителей, чтобы набрать классическую двадцатку самых популярных. Впрочем, в ближайшие месяцы ситуация изменится, ведь мы приближаемся к пику сезона в сегменте. В целом импорт мотоциклов с пробегом продолжает держаться на японских марках Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki и американском Harley-Davidson. Продукция этих пяти производителей охватывает 82,7% рынка "мото" (то есть - почти весь) в импорте.

Среди отдельных моделей чаще всего на первую государственную регистрацию подавали Honda CB (30 шт.), Kawasaki Ninja (24 шт.), Honda CBF (18 шт.), Honda CBR (20 шт.) и Yamaha MT серии (19 шт.).

Кстати на Львовщине откопали раритетный мотоцикл 30-х годов прошлого века.

Новыми в Украине покупают в основном мототехнику китайских производителей: в апреле в очередной раз лидерами стали марки Spark Lifan и Musstang.

Среди новых моделей мотоциклов в Украине первенство удерживает Spark SP-серии (419 шт.), второе место в очередной раз занял Musstang MT (310 шт.), третье (тоже без изменений относительно предыдущих периодов) – Lifan LF (228 шт.). Также в пятерку лидеров новых байков вошли Loncin LX-серии (215 шт.) и Shineray XY-серии (128 шт.).