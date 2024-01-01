На яких мотоциклах їздитимуть українці цього сезону

Ринок мотоциклів все ближче до піку свого високого сезону, тож продажі двоколісної техніки суттєво ростуть. Зокрема, у квітні українці придбали 6,7 тисячі усіх мотоциклів, стверджують експерти Інституту досліджень авторинку. Це на 16,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року, а також на 13,3% більше, ніж у березні-2024.

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Серед загальної кількості 47,2% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 3157 штук. Зазвичай у сегменті мототехніки більшість угод складають продажі нових транспортних засобів, але у кілька попередніх місяців ця «традиція» порушувалась. Наразі частка нових ще не досягла обсягу, аби отримати «контрольний пакет акцій», що, ймовірно, відбудеться у наступні періоди.

На внутрішньому ринку уклали 3035 угод купівлі-продажу мототехніки, що склало 45,7% від загальної кількості.

Лише 7,5% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (500 шт.).

Нагадаємо, що наведені тут числа отримані від обліку офіційних угод купівлі-продажу та перших реєстрацій. «Тіньова» частина ринку мотоциклів (зокрема — вторинного) залишається поза межами цього огляду. На думку експертів ІДА вона може бути досить значною — навіть рівною, а то й більшою за офіційну частину.

Динаміка ринку мотоциклів в Україні, квітень-2023 — квітень-2024

Середній вік мотоциклів на ринку (за підсумками квітня) склав 11,5 років для тих, які перепродувалися всередині країни, та 13,4 року для мотоциклів, які подавалися на першу реєстрацію після розмитнення.

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На внутрішньому ринку серед виробників мототехніки у зазначеному періоді переважали японські марки Honda та Yamaha, також китайський Lifan, і ще дві японські марки — Suzuki та Kawasaki. П’ятірка цих виробників займає 44% ринку у сегменті.

На внутрішньому ринку найчастіше у квітні договори купівлі-продажу укладали щодо Lifan LF (182 шт.), Loncin LX (104 шт.), та Musstang MT (96 шт.).

В сегменті імпорту знову забракло виробників, аби набрати класичну двадцятку найпопулярніших. Втім, у найближчі місяці ситуація зміниться, адже ми наближаємось до піку сезону у сегменті. Загалом імпорт мотоциклів з пробігом продовжує триматися на японських марках Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki та американському Harley-Davidson. Продукція цих п’яти виробників охоплює 82,7% ринку «мото» (тобто — майже увесь) в імпорті.

Серед окремих моделей найчастіше на першу державну реєстрацію подавали Honda CB (30 шт.), Kawasaki Ninja (24 шт.), Honda CBF (18 шт.), Honda CBR (20 шт.) та Yamaha MT серії (19 шт.).

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Новими в Україні купують в основному мототехніку китайських виробників: у квітні вкотре лідерами стали марки Spark Lifan та Musstang.

Серед нових моделей мотоциклів в Україні першість утримує Spark SP-серії (419 шт.), друге місце вкотре посів Musstang MT (310 шт.), третє (теж без змін відносно попередніх періодів) — Lifan LF (228 шт.). Також у п’ятірку лідерів нових байків увійшли Loncin LX-серії (215 шт.) та Shineray XY-серії (128 шт.).