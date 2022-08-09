В первом полугодии 2022 года внутренние перепродажи упали на треть, на столько же вырос импорт.

Текущий год оказался едва ли не самым стрессовым в истории новейшей Украины из-за полномасштабного вторжения россии. И на авторынке тоже: больше факторов, которые могли кардинально повлиять на рынок, не было ни в “евробляховом” 2018-м, ни в “ковидном” 2020-ом.

Эксперты Института исследований авторынка изучили динамику импорта и продаж подержанных авто и определили, что больше всего влияло на рынок в первой половине 2022 года.

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Продажи подержанных автомобилей снизились, но не на много

Всего за первые 6 месяцев 2022 года украинцы приобрели 564,1 тысячи подержанных автомобилей. Цена на 10,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого 2021 года и на 21,8% больше, чем за этот же временной отрезок 2020 года.

Внутренние перепродажи при этом составили 50,6% от общего количества операций (285,5 тыс. шт.), а импорт авто с пробегом — 49,4% (278,6 тыс. шт.). Для сравнения, в 2021 году с января по июнь привезли из-за границы 204,6 тысячи подержанных легковушек, что составило 32,4% от общего количества продаж.

Динамика внутренних перепродаж и импорта подержанных автомобилей в течение января – июня 2022 года

Такой показатель ввоза автомобилей с пробегом оказался рекордным в истории украинского авторынка сразу в двух аспектах:

Количественный. Больше подержанных легковушек за аналогичный период не привозили в Украину с 1997 года.

Больше подержанных легковушек за аналогичный период не привозили в Украину с 1997 года. Процентный. Впервые доля импорта подержанных машин из-за границы достигла половины от общего количества продаж на вторичном рынке.

Активность на рынке сохранилась благодаря “нулевой” растаможке

В течение первых двух месяцев 2022 года на вторичном рынке ситуация была стабильной. С началом полномасштабной войны активность на рынке снизилась, сервисные центры временно прекратили работу. Регистрационные операции были восстановлены только с середины марта.

Началом роста или, точнее, восстановления украинского авторынка стала середина апреля, когда заработало “нулевое” растаможивание. При этом вместе с ввозом подержанных автомобилей росли также внутренние перепродажи: украинцы продавали как недавно ввезенные автомобили, так и имеющиеся у них машины, на замену которым “пригоняли” другие из-за границы.

Однако достичь хороших количественных показателей удалось благодаря импорту машин с пробегом, ведь на рынке произошел заметный спад внутренних перепродаж. Так, импорт подержанных автомобилей с января по июнь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 36,2%, зато внутренние перепродажи — упали на 33,1%.

Доли внутренних перепродаж и импорта подержанных авто в течение января – июня 2022 года

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Чего ждать в будущем?

В первом полугодии 2022 года на украинский авторынок больше всего повлияли пять факторов:

начало полномасштабной войны;

временное прекращение работы морских портов;

введение “нулевой” растаможки;

отмена “нулевой” растаможки;

изменение курса валют.

То, что даже в таких сложных условиях украинцы покупают автомобили в таком количестве, свидетельствует о большой потребности в мобильности и дефиците транспортных средств в стране.

Однако отмена нулевой растаможки привела к сокращению ввоза подержанных автомобилей из-за границы в десять раз, что в дальнейшем повлечет уменьшение активности на рынке в целом.

Импортировать подержанные автомобили из-за границы по действующим ставкам таможенных платежей и актуальной стоимости основных иностранных валют экономически невыгодно. Все это вместе может привести к негативным процессам на авторынке: старению автопарка и удорожанию наиболее популярных категорий транспортных средств.