У першому півріччі 2022 року внутрішні перепродажі впали на третину, на стільки ж зріс імпорт.

Поточний рік виявився чи не найстресовішим в історії новітньої України через повномасштабне вторгнення росії. І на авторинку теж: більше факторів, які могли кардинально вплинути на ринок, не було ні в «євробляховому» 2018-му, ні в «ковідному» 2020-му.

Експерти Інституту досліджень авторинку вивчили динаміку імпорту та продажів вживаних авто та визначили, що найбільше впливало на ринок у першій половині 2022 року.

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Продажі вживаних авто знизились, але не на багато

Загалом за перші 6 місяців 2022 року українці придбали 564,1 тисячі вживаних авто. Це на 10,7% менше, ніж за аналогічний період минулого 2021 року та на 21,8% більше, ніж за цей же часовий відтинок 2020-го.

Внутрішні перепродажі при цьому склали 50,6% від загальної кількості операцій (285,5 тис. шт.), а імпорт авто з пробігом — 49,4% (278,6 тис. шт.). Для порівняння, у 2021 році з січня до червня привезли з-за кордону 204,6 тисячі вживаних легковиків, що становило 32,4% від загальної кількості продажів.

Динаміка внутрішніх перепродажів та імпорту вживаних авто протягом січня — червня 2022 року

Такий показник ввезення авто з пробігом виявився рекордним в історії українського авторинку одразу у двох аспектах:

Кількісний. Більше вживаних легковиків за аналогічний період не привозили в Україну з 1997 року.

Більше вживаних легковиків за аналогічний період не привозили в Україну з 1997 року. Відсотковий. Вперше частка імпорту вживаних легковиків з-за кордону досягнула половини від загальної кількості продажів на вторинному ринку.

Активність на ринку збереглася завдяки “нульовому” розмитненню

Протягом перших двох місяців 2022 року на вторинному ринку ситуація була стабільною. З початком повномасштабної війни активність на ринку знизилась, сервісні центри тимчасово припинили роботу. Реєстраційні операції були відновлені лише з середини березня.



Початком зростання чи, точніше, відновлення українського авторинку стала середина квітня, коли запрацювало «нульове» розмитнення. При цьому разом із ввезенням вживаних авто зростали також внутрішні перепродажі: українці продавали як нещодавно ввезені авто, так і наявні у них машини, на заміну яким «приганяли» інші із-за кордону.

Проте досягнути хороших кількісних показників вдалося завдяки імпорту авто з пробігом, адже на ринку відбувся помітний спад внутрішніх перепродажів. Так, імпорт вживаних авто з січня по червень 2022 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс на 36,2%, натомість внутрішні перепродажі — впали на 33,1%.



Частки внутрішніх перепродажів та імпорту вживаних авто протягом січня-червня 2022 року

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Чого чекати в майбутньому?

У першому півріччі 2022 року на український авторинок найбільше вплинули п’ять факторів:

початок повномасштабної війни;

тимчасове припинення роботи морських портів;

запровадження «нульового» розмитнення;

скасування «нульового» розмитнення;

зміна курсу валют.

Те, що навіть в таких складних умовах українці купують автомобілі в такій кількості, свідчить про велику потребу в мобільності та дефіцит транспортних засобів у країні.

Проте скасування нульового розмитнення призвело до скорочення ввезення вживаних авто з-за кордону у десять разів, що надалі потягне зменшення активності на ринку загалом.

Імпортувати вживані авто з-за кордону за чинними ставками митних платежів та актуальній вартості основних іноземних валют економічно невигідно. Все це разом може призвести до негативних процесів на авторинку: старіння автопарку та подорожчання найбільш популярних категорій транспортних засобів.