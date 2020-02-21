Украинцы не часто покупают новые авто, зная преимущество подержанных. Но объемы расходов все равно впечатляют.

В прошлом году импорт легковых автомобилей стоил Украине 3,6 млрд долл. США, сообщает Укравтопром. На эту сумму за год в страну в режиме импорта было ввезено около 544 тыс. машин, что в 2,4 раза больше, чем в 2018 г.

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При этом закупки новых легковых выросли на 28% до 95,6 тыс. шт., а импорт подержанных машин увеличился в 2,9 раза по сравнению с предыдущим годом и составил 448,4 тыс. шт.

Крупнейшим поставщиком новых легковых автомобилей в 2019 году стала Япония. Из страны восходящего солнца, в Украину было ввезено 19,4 тыс. новых машин на сумму $469,3 млн.

На подержанных автомобилях больше всех заработала Германия, из которой украинцы импортировали 118,6 тыс. легковых авто с пробегом, оставив более $535,9 млн.

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