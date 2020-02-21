Українці не часто купляють нові авто, відаючи перевагу вживаним. Але загальні об’єми витрат усе одно вражають.

У минулому році імпорт легкових автомобілів коштував Україні 3,6 млрд. дол. США, повідомляє Укравтопром. На цю суму за рік в країну в режимі імпорту було ввезено близько 544 тис. машин, що в 2,4 раза більше, ніж в 2018 р.

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При цьому закупівлі нових легкових виросли на 28% до 95,6 тис. шт., а імпорт вживаних машин збільшився в 2,9 рази в порівнянні з попереднім роком і склав 448,4 тис. шт.

Найбільшим постачальником нових легкових автомобілів в 2019 році стала Японія. З країни сонця, що сходить, в Україну було ввезено 19,4 тис. нових машин на суму $469,3 млн.

На вживаних автомобілях більше всіх заробила Німеччина, з якої українці імпортували 118,6 тис. легкових авто з пробігом, залишивши більше $535,9 млн.

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