Самые дорогие машины покупали жители Черновцов, а больше всего авто приобрели киевляне.

В июле в Украине зарегистрировали более 8,3 тыс. новых автомобилей на сумму $260 млн, что на 10% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Самой популярной маркой стала Renault. Их количество составило почти 1,5 тыс.

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Во втором месяце лета спрос также был на Toyota и Hyundai, говорится в рейтинге сайта по продаже автомобилей RST.ua. Самые дорогие машины покупали жители Черновцов – средняя стоимость каждого автомобиля превысила $36 тыс., тогда как средняя по стране была на уровне $31 тыс.

Больше всего машин приобрели киевляне – 3,3 тыс. авто. В тройку городов-лидеров по количеству зарегистрированных автомобилей также вошли Днепр и Харьков.

Наибольшей популярностью среди украинцев пользовалась модель Renault Sandero (549 единиц). Далее следуют кроссоверы Renault Duster (437 ед.), Toyota RAV4 (365 ед.), Renault Logan (329 ед.) и Hyundai Tucson (279 ед.).

За месяц в Украине зарегистрировали более 5,8 тыс. кроссоверов. 32% от всех поставленных на учет авто были оборудованы дизельными двигателями, а каждый пятый автомобиль имел цену более $35 тыс. Без учета стоимости дополнительного оборудования.

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