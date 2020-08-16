К сожалению, далеко не всегда наши возможности совпадают с нашими желаниями. Но всегда есть варианты. Например, вместо настоящего автопарка создать коллекцию масштабных моделек. Можно даже выделиться среди других коллег особо ценными экземплярами.

Любое коллекционирование помимо аспекта культуры и духовности имеет обратную сторону – стоимость экспонатов в деньгах. Поэтому на этот раз мы не будем прибегать к долгим разговорам об уникальности и культурном наследии, а расскажем о деньгах: какие масштабные модельки автомобилей самые дорогие?

Ценность модели от ее масштаба напрямую не зависит, но крупномасштабные экземпляры стоят дороже из-за тщательного воспроизведения деталей.

Мы составили свой рейтинг, но отметим, что он безусловно действует только на момент написания статьи, поскольку рынок, эпидемия, курс валют и всякое такое – одним словом, сами понимаете... Ниже – 7 самых дорогих масштабных моделей автомобилей по версии Авто24.

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7 место. ГАЗ – 13” Чайка " А15 электрофицированная – $800. Масштаб 1/43. Саратовский завод “Радон” (позже “Агат”) выпускал такую в течение нескольких лет в начале 1980-х. В багажнике спрятана парочка аккумуляторов, которые можно подзаряжать (!), фары активируются ключом, который достаточно положить возле левой дверцы. На рынке есть современные подделки, за которые просят гораздо дешевле.

6 место. “Волга” ГАЗ-2402 Скорая помощь А24 – $1200. Масштаб 1/43. Такую цену дают за оригинальную саратовскую модель образца 1978 года. Более поздние – и более дешевые – версии знатоки отличают по надписям на днище и по форме синей “мигалки” на крыше.

5 место. ЗИС-110 DeAgostini – $1400. Масштаб 1/8. Роскошный лимузин ЗИС-110 состоит из многих сотен деталей, которые будущий владелец получает по подписке в виде 120 выпусков журнальной серии. Кроме, как мы считаем, абсолютной схожести, ЗИС имеет электрооборудование: после открывания дверей в салоне загорается свет, а стоп-сигналы срабатывают при нажатии тормозов.

Цена одного выпуска серии – $7- $20 без доставки, а полный комплект из 120-ти номеров “журналки” для сборки ЗИС-110 в Украине стоит $1400. Странно, что за собранную машину просят дешевле – $1280. “Победа” в сборе стоит “всего лишь” $1000.

4 место. ЗАЗ-968 А16 – $2000. Масштаб 1/43. Пожалуй, это наименее привлекательная снаружи моделька советского производства, но она – самая загадочная. Один из саратовских заводов начал ее производство в 1977 году – и сразу прекратил, как будто бы из-за проблем с литейными формами.

Успели выпустить не более 1000 штук моделек А16. Причем ни одну не успели отправить в отечественные магазины – все отгрузили зарубежным дилерам полномасштабных советских автомобилей, которые вручали модельки, как сувенир покупателю настоящего авто.

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3 место. РАФ-2907 “Олимпийский огонь” А21 – $2200. Масштаб 1/43. В принципе все модели этого масштаба, имеющие какие-то деколи или тамповку на кузове, сразу стоят в несколько раз дешевле “чистых”.

Но тематика Олимпиады-80 придает машинкам просто нереальной стоимости, тем более, что салон модели – как прототипа, так и масштабной модели – имеет особую планировку. Были не только судейские, но и другие “РАФики” олимпийского исполнения. Более поздние реинкарнации “олимпийского РАФика” (made in China) стоят около $2.

2 место. Dinky Toys Weetabix Van 514 – $2470. Масштаб 1/43. Как ни странно, далеко не все ранние модельки основателя “сорок третьего” жанра стоят больше $200. Но этот грузовик в желтой ливрее поставщика британских завтраков почему-то всегда в цене.

1 место. Rolls-Royce Cullinan – $17 000 – $40 000. Масштаб 1/8. Следует думать, что большая доля цены здесь накинута за то, что ее сделали вроде как на самой материнской компании. Но как видим, роллс-ройсовские мастера сотворили настоящее чудо.

“В базе” эта “моделька” стоит заметно дешевле, а максимальная цена достигается за счет индивидуализации определенного экземпляра. Одно слово, клиент может заказать масштабную модель именно в той комплектации и оформлении интерьера, какие есть в его настоящем “Ролс-Ройсе”.

Рекомендация Авто24

В каждой коллекции должна быть хотя бы одна изюминка. И ее владелец имеет право решать, что именно это будет: суперкрасивая и навороченная модель большого масштаба от одного из элитных производителей, или маленькая машинка, уникальная по своему возрасту и малотиражности. И первое, и второе одинаково круто. И имейте в виду – самым интересным будет процесс поиска и приобретения вожделенного раритета. Когда же он наконец займет место на полочке, вам захочется искать нечто следующее…

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