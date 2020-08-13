На жаль, далеко не завжди наші можливості збігаються з нашими бажаннями. Але завжди є варіанти. Наприклад, замість справжнього автопарку створити колекцію масштабних модельок. Можна навіть виділитися серед інших колег особливо цінними екземплярами.

Будь-яке колекціонування крім аспекту культури та духовності має зворотній бік – вартість експонатів у грошах. Тож цього разу ми не будемо вдаватися до довгих розмов про унікальність та культурну спадщину, а розповімо про гроші: які масштабні модельки автомобілів найдорожчі?

Ми склали свій рейтинг, але зазначимо, що він безумовно діє тільки на момент написання статті, адже ринок, епідемія, курс валют та інше – одне слово, самі розумієте… Нижче – 7 найдорожчих масштабних моделей автомобілів за версією Авто24.

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7 місце. ГАЗ-13 “Чайка” А15 електрифікована – $800. Масштаб 1/43. Саратовський завод “Радон” (пізніше “Агат”) випускав таку протягом кількох років на початку 1980-х. В багажнику сховано двійко акумуляторів, які можна підзаряджати (!), фари активуються ключем, який достатньо покласти біля лівих дверцят. На ринку є сучасні підробки, за які просять набагато дешевше.

6 місце. “Волга” ГАЗ-2402 “Швидка допомога” А24 – $1200. Масштаб 1/43. Таку ціну дають за оригінальну саратовську модель зразку 1978 року. Більш пізні – і більш дешеві версії знавці відрізняють за написами на днищі та за формою синьої “мигавки” на даху.

5 місце ЗІС-110 DeAgostini – $1400 Масштаб 1/8. Розкішний лімузин ЗИС-110 складається з багатьох сотень деталей, які майбутній власник отримує за передплатою у вигляді 120 випусків журнальної серії. Окрім як на нас абсолютної копійності ЗІС має електрообладнання: після відкривання дверей в салоні загоряється світло, а стоп-сигнали спрацьовують при натискуванні гальм.

Ціна одного випуску серії – $7 – $20 без доставки, а повний комплект з 120-ти номерів “журналки” для складання ЗІС-110 в Україні коштує $1400. Дивно, що за складену машину просять дешевше - $1280. Складена “Победа” коштує “всього лише” $1000.

4 місце. ЗАЗ-968 А16 – $2000. Масштаб 1/43. Мабуть, це найменш приваблива зовні моделька радянського виробництва, але вона й – найбільш загадкова. Один з саратовських заводів розпочав її виробництво у 1977 році – і відразу припинив, неначе через проблеми із ливарними формами.

Встигли випустити не більше 1000 штук модельок А16. Причому жодну не відправиkи у вітчизняні магазини – всі відвантажили закордонним дилерам повномасштабних радянських автомобілів, які вручали модельки як сувенір покупцеві справжнього авто.

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3 місце. РАФ-2907 “Олімпійський вогонь” А21 – $2200. Масштаб 1/43. В принципі, всі моделі цього масштабу, що мають якісь деколі або тампування на кузові, відразу коштують в кілька разів дешевше за “чисті”.

Але тематика Олімпіади-80 додає машинкам просто нереальної вартості, тим більше, що салон моделі – як прототипу, так і масштабної – має особливе планування. Були не лише суддівські, а й інші “РАФіки” олімпійського виконання. Пізніші реінкарнації “олімпійського РАФіка” (made in China) коштують близько $2.

2 місце. Dinky Toys Weetabix Van 514 – $2470 Масштаб 1/43. Як не дивно, далеко не всі ранні модельки засновника “сорок третього” жанру коштують більше $200. Але ця вантажівка у жовтій лівреї постачальника британських сніданків чомусь завжди в ціні.

1 місце. Rolls-Royce Cullinan – $17 000 – $40 000 Масштаб 1/8. Слід думати, що велика частка ціни тут накинута за те, що її зробили неначебто на самій материнській компанії. Але, як бачимо, роллс-ройсівські майстри створили справжнє диво.

“В базі” ця “моделька” коштує помітно дешевше, а максимальна ціна досягається за рахунок індивідуалізації певного екземпляру. Одне слово, клієнт може замовити масштабну модель саме в тій комплектації і оформленні інтер’єру, який він має на своєму справжньому “Ролсі”.

Рекомендація Авто24

В кожній колекції має бути бодай одна родзинка. І її власник має право вирішувати, що саме це буде: суперкрасива і наворочена модель великого масштабу від одного з елітних виробників, або маленька машинка, унікальна через свій вік і малотиражність. І перше, і друге однаково круто. І майте на увазі – найцікавішим буде процес пошуку і надбання жаданого раритету. Коли ж він нарешті посяде місце на поличці, вам захочеться шукати щось наступне…

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