Найдорожчі машини купували жителі Чернівців, а найбільше авто придбали кияни.

У липні в Україні зареєстрували понад 8,3 тис. Нових автомобілів на суму $ 260 млн, що на 10% більше, ніж в аналогічному місяці минулого року. Найпопулярнішою маркою стала Renault. Їх кількість склала майже 1,5 тис.

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У другому місяці літа попит також був на Toyota і Hyundai, йдеться в рейтингу сайту з продажу автомобілів RST.ua. Найдорожчі машини купували жителі Чернівців - середня вартість кожного автомобіля перевищила $ 36 тис., тоді як середня по країні була на рівні $ 31 тис.

Найбільше машин придбали кияни - 3,3 тис. Авто. У трійку міст-лідерів за кількістю зареєстрованих автомобілів також увійшли Дніпро і Харків.

Найбільшою популярністю серед українців користувалася модель Renault Sandero (549 одиниць). Далі йдуть кросовери Renault Duster (437 од.), Toyota RAV4 (365 од.), Renault Logan (329 од.) І Hyundai Tucson (279 од.).

За місяць в Україні зареєстрували понад 5,8 тис. кросоверів. 32% від усіх поставлених на облік авто були обладнані дизельними двигунами, а кожен п'ятий автомобіль мав ціну понад $ 35 тис. Без урахування вартості додаткового обладнання.

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