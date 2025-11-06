Украинцы пригнали рекордное количество автомобилей: каких именно

В октябре 2025 года украинцы подали на первую регистрацию 25,6 тысяч подержанных легковушек, привезенных из-за границы, сообщает Институт исследований авторынка. Это на 8,4% больше, чем в сентябре, и аж на 53,9% больше, чем в октябре прошлого года.

Импорт растет вместе со спросом на электрокары

С начала года импорт стабильно рос - с 14,5 тысяч машин в январе до нынешних 25,6 тысяч. Основным драйвером стали электромобили, которые все чаще покупают еще до прибытия в Украину.

Специалисты отмечают, что из-за таких "эмоциональных" покупок растет и количество неудачных сделок - авто могут иметь скрытые повреждения или скрученный пробег. Поэтому эксперты советуют проверять историю автомобиля по VIN-коду через CarVertical, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Volkswagen - безоговорочный лидер

На первом месте среди брендов традиционно Volkswagen, который в октябре завез в Украину более 3,4 тысячи авто. Далее следуют Audi (2,4 тыс.), Tesla (2,1 тыс.), Nissan (2,0 тыс.) и BMW (1,6 тыс.).

Вместе эти пять марок образуют своеобразное электро-премиум ядро украинского импорта, ведь сочетают популярные модели с классическими ДВС и современными электрокарами.

Вслед за ними - Renault, Ford, Hyundai, KIA и Skoda. Эти бренды стабильно держат свои позиции благодаря оптимальному балансу стоимости, надежности и комфорта, что делает их выбором большинства украинских покупателей.

Традиционные бестселлеры и новые электрические звезды

Среди конкретных моделей – Volkswagen Golf, Tiguan и Passat остаются настоящими хитами украинского импорта. Они популярны благодаря проверенной конструкции, доступности запчастей и хорошей репутации на вторичном рынке.

В то же время Tesla Model Y и Model 3, Nissan Leaf и KIA Niro уже уверенно соревнуются с "классическими" моделями с двигателями внутреннего сгорания. Спрос на электрокары свидетельствует о том, что украинский рынок постепенно переходит на новый уровень мобильности.

И немного люкса

Даже в статистике импорта случаются исключения из массового тренда. В октябре в Украину приехали Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, две Ferrari и девять Maserati. Такие авто не формируют статистику, но создают настроение - потому что украинский рынок подержанных авто становится все более разнообразным: от бюджетных "гольфов" до настоящих суперкаров.