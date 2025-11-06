Українці пригнали рекордну кількість автомобілів: яких саме

У жовтні 2025 року українці подали на першу реєстрацію 25,6 тисячі вживаних легковиків, привезених із-за кордону, повідомляє Інститут досліджень авторинку. Це на 8,4% більше, ніж у вересні, і аж на 53,9% більше, ніж у жовтні минулого року.

Також цікаво які нові авто купували у жовтні

Імпорт зростає разом із попитом на електрокари

З початку року імпорт стабільно зростав — із 14,5 тисяч машин у січні до нинішніх 25,6 тисяч. Основним драйвером стали електромобілі, які все частіше купують ще до прибуття в Україну.

Фахівці зазначають, що через такі «емоційні» покупки зростає і кількість невдалих угод — авто можуть мати приховані пошкодження чи скручений пробіг. Тому експерти радять перевіряти історію автомобіля за VIN-кодом через CarVertical, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

Volkswagen — беззаперечний лідер

На першому місці серед брендів традиційно Volkswagen, який у жовтні завіз до України понад 3,4 тисячі авто. Далі йдуть Audi (2,4 тис.), Tesla (2,1 тис.), Nissan (2,0 тис.) і BMW (1,6 тис.).

Разом ці п’ять марок утворюють своєрідне електро-преміум ядро українського імпорту, адже поєднують популярні моделі з класичними ДВЗ і сучасними електрокарами.

Слідом за ними — Renault, Ford, Hyundai, KIA та Skoda. Ці бренди стабільно тримають свої позиції завдяки оптимальному балансу вартості, надійності та комфорту, що робить їх вибором більшості українських покупців.

Традиційні бестселери й нові електричні зірки

Серед конкретних моделей – Volkswagen Golf, Tiguan і Passat залишаються справжніми хітами українського імпорту. Вони популярні завдяки перевіреній конструкції, доступності запчастин і гарній репутації на вторинному ринку.

Водночас Tesla Model Y і Model 3, Nissan Leaf та KIA Niro вже впевнено змагаються з «класичними» моделями з двигунами внутрішнього згоряння. Попит на електрокари свідчить про те, що український ринок поступово переходить на новий рівень мобільності.

Також цікаво скільки зекономить держава від введення ПДВ на електромобілі

І трохи люксу

Навіть у статистиці імпорту трапляються винятки з масового тренду. У жовтні до України приїхали Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, дві Ferrari та дев’ять Maserati. Такі авто не формують статистику, але створюють настрій — бо український ринок уживаних авто стає дедалі різноманітнішим: від бюджетних «гольфів» до справжніх суперкарів.