Стало відомо, які нові автомобілі купували українці в жовтні

Попит на нові авто в Україні зростає — у жовтні продажі перевищили 7 тисяч машин. За даними Інституту досліджень авторинку, минулий місяць став одним із найуспішніших у 2025 році: українці та бізнес зареєстрували 7,3 тисячі нових легкових автомобілів, що на 34,3% більше, ніж торік, і на 11,3% більше, ніж у вересні.

Традиційно переважна більшість нових легковиків в Україні — імпортовані. У жовтні таких було 7183 автомобілі, або 98,1% від усіх продажів. Лише 1,9% (138 шт.) склали машини українського виробництва — переважно локалізовані моделі, що збираються на невеликих підприємствах.

Хто в лідерах серед брендів

Китайська BYD упевнено закріпилася на позиціях головного «нового гравця» українського ринку, тоді як Toyota зберігає лояльну базу клієнтів, а Volkswagen повертає популярність завдяки електромоделям.

У модельному заліку перше місце взяв Volkswagen ID. Unyx — кросовер із німецьким логотипом, але китайським походженням. На другій сходинці — BYD Song Plus, який посунув «вічного фаворита» українців Toyota RAV4 на третю позицію.



Серед автомобілів українського виробництва знову лідирує Skoda Karoq. На закарпатському заводі «Єврокар» у жовтні випустили 83 такі кросовери, що забезпечило моделі абсолютне домінування серед локально виготовлених авто. Інші позиції у рейтингу зайняли переобладнані автомобілі марок VD, СКС та інші, здебільшого в кількості менше ніж десять одиниць.

Що далі

Ринок демонструє впевнену позитивну динаміку — уже кілька місяців поспіль обсяги реєстрацій стабільно зростають. Фахівці прогнозують, що до кінця 2025 року показники продажів нових легковиків перевищать позначку 70 тисяч одиниць, що стане найкращим результатом після 2021 року. Ключовими драйверами залишаються електрифікація, китайські бренди та збільшення корпоративних закупівель.