Такова суммарная стоимость подержанных легковых автомобилей, которые продавали в интернете в феврале.

Абсолютное большинство автомобилей на рынке сегодня продается в интернете. Агрегатор Automoto.ua собирает объявления продажи всех авто из 100 автосайтов в Украине. На основе их данных эксперты Института исследований авторынка исследовали активность продавцов, определили финансовый объем авторынка в феврале 2023 года, а также описали ситуацию в регионах и составили рейтинг брендов по суммарной стоимости автомобилей в продаже.

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Динамика онлайн авторынка

В феврале 2022 года украинцы опубликовали в интернете более 236 тысяч объявлений продажи подержанных легковушек. Суммарно эти машины стоили $1,8 миллиарда, что на $90 миллионов больше (+5,3%), чем в январе-2023 и так же, как в феврале-2023. То есть вопреки тому, что средняя стоимость автомобилей в феврале снизилась, финансовый объем авторынка Украины вырос.



Динамика размещения объявлений в интернете и их суммарная стоимость в феврале 2023 года. На основе данных Automoto.ua

В целом динамика онлайн авторынка по количеству объявлений синхронно повторяет финансовые показатели: чем больше количество объявлений — тем больше суммарная стоимость машин в объявлениях.

В каких регионах больше всего продавали авто онлайн

Больше объявлений в феврале 2023 года разместили в Киевской области и Киеве (37,7 тыс.). Суммарно эти легковушки стоили $434,3 миллиона.

Во второе с третьего места поднялась Днепропетровская область: 20,3 тыс. объявлений суммарной стоимостью $148,6 миллиона. Третью позицию заняла Львовская область (17,5 тысячи объявлений суммарной стоимостью $157,6 миллиона).

Четвертое место заняла Одесская обл: там украинцы в течение февраля разместили в интернете 17,2 тысячи объявлений продаж легковушек с пробегом, которые суммарно стоили $134,1 миллиона.

Замыкает первую пятерку Харьковская область с 81,4 тыс. объявлений и суммарной стоимостью этих автомобилей $81,4 миллиона.



Количество объявлений продажи подержанных легковых автомобилей и их суммарная стоимость по регионам в феврале 2023 года. На основе данных Automoto.ua



Меньше всего предложений продажи зафиксировали в Херсонской (0,8 тыс. суммарной стоимостью $4,1 миллиона), Луганской (1,7 тыс. суммарной стоимостью $16,1 миллиона), Донецкой (5,2 тыс., $28,7 миллиона), Черниговской (5,2 тыс., $28,8 миллиона) и Кировоградской (5,6 тыс., $29,5 миллиона) областях.

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Каких брендов больше всего в продаже

В феврале наибольшая стоимость оказалась у бренда Volkswagen: $224,8 миллиона. На втором месте разместился Mercedes-Benz ($164,9 млн), а на третьем – BMW ($139,4 млн).

В пятерку вошли также Toyota ($112,5 млн) и Audi ($108,5 млн).



Рейтинг брендов по суммарной стоимости объявлений продаж в интернете в феврале 2023 года. На основе данных Automoto.ua



Интересно, что первым по количеству объявлений в феврале оказался бренд ВАЗ – их украинцы опубликовали 31,9 тыс., тогда по совокупной стоимости эта марка оказалась на 12 месте. В то же время Mercedes-Benz, занявший в рейтинге количества объявлений пятое место (11,8 тыс.), занял второе место в другом списке — по совокупной стоимости объявлений. Так случается в результате разной средней стоимости автомобилей брендов.

В топ-5 по количеству объявлений и в феврале попали также Renault (13,1 тыс.) и Opel (12,6 тыс.).



Топ-15 брендов по количеству объявлений продаж в интернете в феврале. На основе данных Automoto.ua