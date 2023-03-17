Така сумарна вартість вживаних легкових авто, котрі продавали в інтернеті у лютому.

Абсолютну більшість автомобілів на ринку сьогодні продають в інтернеті. Агрегатор Automoto.ua збирає оголошення продажу всіх авто зі 100 автосайтів в Україні. На основі цих даних експерти Інституту досліджень авторинку дослідили активність продавців, визначили фінансовий об’єм авторинку у лютому 2023 року, а також описали ситуацію в регіонах та склали рейтинг брендів за сумарною вартістю авто в продажі.

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Динаміка онлайн авторинку

Протягом лютого 2022 року українці опублікували в інтернеті понад 236 тисяч оголошень продажу вживаних легковиків. Сумарно ці машини вартували $1,8 мільярда, що на $90 мільйонів більше (+5,3%), ніж у січні-2023, і так само як у лютому-2023. Тобто, всупереч тому, що середня вартість автомобілів у лютому знизилася, фінансовий об’єм авторинку України зріс.



Динаміка розміщення оголошень продажу авто в інтернеті та їх сумарна вартість у лютому 2023 року. На основі даних Automoto.ua

Загалом динаміка онлайн авторинку за кількістю оголошень синхронно повторює фінансові показники: чим більша кількість оголошень — тим більшою є сумарна вартість авто в оголошеннях.

В яких регіонах найбільше продавали авто онлайн

Найбільше оголошень у лютому 2023 року розмістили у Київській області та Києві (37,7 тис.). Сумарно ці легковики коштували $434,3 мільйона.

На друге із третього місця піднялася Дніпропетровська область: 20,3 тис. оголошень сумарною вартістю $148,6 мільйона. Третю позицію зайняла Львівська область (17,5 тисячі оголошень сумарною вартістю $157,6 мільйона).

Четверте місце посіла Одещина: там українці протягом лютого розмістили в інтернеті 17,2 тисячі оголошень продажу легковиків з пробігом, які сумарно коштували $134,1 мільйона.

Замикає першу п’ятірку Харківська область з 81,4 тис. оголошень та сумарною вартістю цих авто в $81,4 мільйона.



Кількість оголошень продажу вживаних легковиків та їх сумарна вартість за регіонами у лютому 2023 року. На основі даних Automoto.ua



Найменше пропозицій продажу зафіксували у Херсонській (0,8 тис. сумарною вартістю $4,1 мільйона), Луганській (1,7 тис. сумарною вартістю $16,1 мільйона), Донецькій (5,2 тис., $28,7 мільйона), Чернігівській (5,2 тис., $28,8 мільйона) та Кіровоградській (5,6 тис., $29,5 мільйона) областях.

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Яких брендів найбільше у продажі

У лютому найбільша сумарна вартість виявилася в бренду Volkswagen: $224,8 мільйона. На другому місці розмістився Mercedes-Benz ($164,9 млн), а на третьому — BMW ($139,4 млн).

До п’ятірки увійшли також Toyota ($112,5 млн) та Audi ($108,5 млн).



Рейтинг брендів за сумарною вартістю оголошень продажу в інтернеті у лютому 2023 року. На основі даних Automoto.ua



Цікаво, що першим за кількістю оголошень у лютому виявився бренд ВАЗ — таких українці опублікували 31,9 тис., тоді за сукупною вартістю ця марка опинилася аж на 12 місці. Натомість Mercedes-Benz, котрий у рейтингу кількості оголошень зайняв п’яте місце (11,8 тис.), посів другу сходинку в іншому списку — за сукупною вартістю оголошень. Так трапляється внаслідок різної середньої вартості автомобілів брендів.

У топ-5 за кількістю оголошень і лютому потрапили також Renault (13,1 тис.) та Opel (12,6 тис.).



Топ-15 брендів за кількістю оголошень продажу в інтернеті у лютому. На основі даних Automoto.ua