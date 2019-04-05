Девять из десяти автомобилей на первичном рынке – импортированный секонд-хенд

Несмотря на окончание действия льготного режима для растаможивания легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, их доля на первичном рынке продолжает оставаться очень высокой, пишет Укравтопром.

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Так, в марте с 55,3 тыс. легковых автомобилей, впервые поставленных на учет в Украине, новыми были только 7,3 тыс. машин. В результате, пополнение национального автопарка в марте на 87% состояло из импортированного секонд-хенда, за месяц украинцы поставили на учет 48 тыс. растаможенных авто не первой свежести.

Всего по итогам первого квартала текущего года украинскую прописку получили 184,4 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых автомобилей, что почти в 10 раз больше, чем годом ранее, а их доля на первичном рынке составляла 91 процент.

Самым популярным автомобилем из этого количества был Volkswagen Passat. За три месяца с начала года украинцы привезли и зарегистрировали 18 591 бывший в употреблении Пассат.

Еще один представитель немецкой народной марки Volkswagen Golf стал вторым по популярности на первичном рынке автомобильного секонд-хенда. С начала года на украинские номера перешли 9 752 авто этой модели.

На третьем месте Skoda Octavia с результатом 8 488 растаможенных и зарегистрированных авто. Продолжает список Audi A6, владельцами этой модели стали 7 987 украинцев. Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Opel Zafira – 6 998 шт.

Напомним, что рынок новых автомобилей вырос на 8%.