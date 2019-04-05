Дев’ять з десяти автомобілів на первинному ринку – імпортований секонд-хенд

Незважаючи на закінчення дії пільгового режиму для розмитнення легкових автомобілів, що були в експлуатації, їх частка на первинному ринку продовжує залишатися дуже високою, пише Укравтопром.

Читайте також: Найцікавіші мотоцикли сезону 2019 року в Україні

Так, в березні з 55,3 тис. легкових автомобілів, вперше поставлених на облік в Україні, новими були лише 7,3 тис. машин. В результаті, поповнення національного автопарку в березні на 87% складалося з імпортованого секонд-хенду, за місяць українці поставили на облік 48 тис. розмитнених авто не першої свіжості.

Всього за підсумками першого кварталу поточного року українську прописку отримали 184,4 тис. ввезених з інших країн вживаних легкових автомобілів, що майже в 10 разів більше ніж роком раніше, а їх частка на первинному ринку становила 91 відсоток.

Найпопулярнішим автомобілем з цієї кількості був Volkswagen Passat. За три місяці з початку року українці привезли і зареєстрували 18 591 вживаних Пассатів.

Ще один представник німецької народної марки Volkswagen Golf став другим за популярністю на первинному ринку автомобільного секонд-хенду. З початку року на українські номери перейшли 9 752 авто цієї моделі.

На третьому місці Skoda Octavia з результатом 8488 розмитнених і зареєстрованих авто. Продовжує список Audi A6, власниками цієї моделі стали 7 987 українців. Замикає п’ятірку лідерів первинного ринку легкових автомобілів з пробігом Opel Zafira – 6 998 шт.

Нагадаємо, що український ринок нових авто виріс на 8%.