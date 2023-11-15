В октябре общий объем продаж мотоциклов составил 4,4 тыс. шт., причем более 56% из них – продажи новых транспортных средств.

В октябре украинцы приобрели 4,4 тысяч мотоциклов и мопедов. Это на 37,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 29% меньше, чем в сентябре-2023, утверждают в Институте исследований авторынка.

Среди общего количества 56,1% мотоциклов и мопедов были новыми (импортированными из-за границы), количественно это 2,4 тысяч штук. Сегмент мототехники остается единственным на украинском авторынке, где большинство сделок составляют продажи новых транспортных средств.

Также интересно сколько новых автомобилей продано в октябре

1,5 тыс. сделок купли-продажи мототехники заключили на внутреннем рынке, что составило 33,2% от общего количества.

Лишь 10,6% были импортированы подержанными из-за границы (462 шт.).



Динамика продаж мотоциклов и мопедов в Украине с октября 2022 по октябрь 2023

На внутреннем рынке среди производителей мототехники преобладали следующие марки: Yamaha, Honda и Geon.

Среди моделей самым популярным оказался Lifan серии LF (72 шт.). На втором месте «классический» Jawa-350 (50 шт.), на третьем – Loncin LX-серии (39 шт.).

В октябре в сегменте импорта не было даже 20 производителей. В конце концов, это вполне логично — сказывается сезонность. В общем, импорт в сегменте «мото» держался на таких марках, как Yamaha, Honda и Suzuki.

Среди моделей чаще всего ввозили Yamaha JOG (88 шт.), Honda DIO (50 шт.) и Yamaha Gear (27 шт.).

Новыми в Украине покупают, в основном, мототехнику китайских производителей: в октябре лидерами стали марки Spark, Musstang и Lifan.

Среди моделей первенство получил Spark SP-серии (411 шт.), второе место занял Musstang MT (348 шт.), третье – Lifan LF (225 шт.)

Напомним, Honda показала электроскутер за 1000 долларов.