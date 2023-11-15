У жовтні загальний обсяг продажів мотоциклів склав 4,4 тис. шт., причому понад 56% з них - продажі нових транспортних засобів.

У жовтні українці придбали 4,4 тисячі мотоциклів та мопедів. Це на 37,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року, та на 29% менше, ніж у вересні-2023, ствоерджують у Інституті досліджень авторинку.

Серед загальної кількості 56,1% мотоциклів та мопедів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 2,4 тисячі штук. Сегмент мототехніки залишається єдиним на українському авторинку, де більшість угод складають продажі нових транспортних засобів.

Також цікаво скільки нових автомобілів продали у жовтні

1,5 тис. угод купівлі-продажу мототехніки уклали на внутрішньому ринку, що склало 33,2% від загальної кількості.

Лише 10,6% були імпортовані вживаними з-за кордону (462 шт.).



Динаміка продажів мотоциклів та мопедів в Україні з жовтня 2022 по жовтень 2023 р.

На внутрішньому ринку серед виробників мототехніки переважали наступні марки: Yamaha, Honda та Geon.

Серед моделей найпопулярнішим виявився Lifan серії LF (72 шт.). На другому місці «класичний» Jawa-350 (50 шт), на третьому — Loncin LX-серії (39 шт.).

У жовтні в сегменті імпорту не було навіть двадцяти виробників. Врешті, це цілком логічно — дається взнаки сезонність. Загалом імпорт у сегменті «мото» тримався на таких марках, як Yamaha, Honda та Suzuki.

Серед моделей найчастіше ввозили Yamaha JOG (88 шт.), Honda DIO (50 шт.) та Yamaha Gear (27 шт.)

Новими в Україні купують в основному мототехніку китайських виробників: у жовтні лідерами стали марки Spark, Musstang та Lifan.

Серед моделей першість здобув Spark SP-серії (411 шт.), друге місце посів Musstang MT (348 шт.), третє — Lifan LF (225 шт.)

Нагадаємо, Honda показала електроскутер за 1000 доларів.