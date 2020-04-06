В марте на украинские номера перешли 18,6 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввозимых из-за границы.

По сравнению с мартовским результатом прошлого года количество регистраций таких машин упало на 61 процент. Такая ситуация была вызвана тем, что последние две недели месяца Сервисные центры МВД перестали предоставлять услуги по регистрации подержанных авто.

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Но даже несмотря на это, импорт подержанных авто продолжает занимать доминирующее положение на первичном рынке легковых авто. Так в марте из 24,8 тыс. легковых автомобилей, впервые поставленных на учет в Украине, новой была только каждая четвертая машина. В результате, пополнение легкового автопарка страны в прошлом месяце на 75% состояло из растаможенных авто с пробегом.

Самым популярным старым автомобилем месяца остается Volkswagen Passat. В марте 2020 года украинцы привезли и успели зарегистрировать 1099 подержанных Пассатов. Вторым, с небольшим отставанием от лидера, стал Renault Megane, в прошлом месяце на украинские номера перешли 1084 авто этой модели. На третьем месте Skoda Octavia с результатом – 982 растаможенных и зарегистрированных авто. Продолжает список Volkswagen Golf, владельцами этой модели стал 861 украинец. Замыкает пятерку лидеров – Ford Focus с результатом 695 мартовских регистраций.

Всего по итогам первого квартала 2020 года украинскую прописку получили 79,5 тыс. ввозимых из других стран подержанных легковых автомобилей, что почти на 57% меньше, чем годом ранее. Но, несмотря на это, их доля на первичном рынке составила 80 процентов.

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