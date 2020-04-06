У березні на українські номери перейшли 18,6 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.

У порівнянні з березневим результатом минулого року кількість реєстрацій таких машин впала на 61 відсоток. Така ситуація була викликана тим, що останні два тижні місяця Сервісні центри МВС перестали надавати послуги з реєстрації вживаних авто.

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Але навіть незважаючи на це, імпорт вживаних авто продовжує займати домінуюче становище на первинному ринку легкових авто. Так в березні з 24,8 тис. легкових автомобілів, вперше поставлених на облік в Україні, новою була тільки кожна четверта машина. В результаті, поповнення легкового автопарку країни минулого місяця на 75% складалося з розмитнених авто з пробігом.

Найпопулярнішим старим автомобілем місяця, ввезеним в Україну, залишається Volkswagen Passat. У березні 2020 року українці привезли і встигли зареєструвати 1099 вживаних “Пасатів”. Другим, з невеликим відставанням від лідера, став Renault Megane, минулого місяця на українські номери перейшли 1084 авто цієї моделі. На третьому місці – Skoda Octavia з результатом – 982 розмитнених і зареєстрованих авто. Продовжує список Volkswagen Golf, власниками цієї моделі стали 861 українець. Замикає п’ятірку лідерів Ford Focus з результатом 695 березневих реєстрацій.

Всього за підсумками першого кварталу 2020 року українську прописку отримали 79,5 тис. ввезених з інших країн вживаних легкових автомобілів, що майже на 57% менше, ніж роком раніше. Але, незважаючи на це, їх частка на первинному ринку склала 80 відсотків.

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