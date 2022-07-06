За первые пять дней июля границу пересекли для дальнейшей растаможки 1 260 автомобилей.

За период с первого по пятое июля 2022 года, уже после отмены льгот на растаможку авто, было завезено 1 260 автомобилей. За них в бюджет насчитали по полным суммам растаможки 135 млн грн. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Полезно Калькулятор растаможки автомобилей 2022

Вероятнее всего, эти автомобили ввезли люди, которые не успели завезти авто до 1 июля, но купили их за границей именно под “нулевую растаможку”. Мы уже писали, что можно сделать с автомобилем, если не успели его растаможить без налогов.

Всего в июле могут оформить около 5 – 10 тысяч авто, уверены в Институте исследований авторынка. Большинством будут именно такие, “доезжающие” авто.

Впрочем, если формулу растаможки не изменят, в августе статистика будет уже совсем другой: 3 – 5 тысяч авто за месяц. Будут везти в основном новые и более дорогие авто, а также “американцев”, прогнозируют в Институте исследований авторынка.