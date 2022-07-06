За перші п'ять днів липня кордон перетнули для подальшого розмитнення 1260 автомобілів.

За період з першого по п’яте липня 2022 року, вже після скасування пільг на розмитнення авто, було завезено 1260 автомобілів. За них до бюджету нарахували за повними сумами розмитнення 135 млн грн. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Корисно Калькулятор розмитнення автомобілів 2022

Найімовірніше, ці автомобілі ввезли люди, котрі не встигли завезти авто до 1 липня, але купили їх за кордоном саме під “нульове розмитнення”. Ми вже писали, що можна зробити з автомобілем, якщо не встигли його розмитнити без податків.

Загалом у липні можуть оформити близько 5-10 тисяч авто, впевнені в Інституті досліджень авторинку. Більшістю будуть саме такі, “доїжджаючі” авто.

Втім, якщо формулу розмитнення не змінять, у серпні статистика буде вже зовсім іншою: 3-5 тисяч авто за місяць. Везтимуть в основному новіші та дорожчі авто, а також “американців”, прогнозують в ІДАР.