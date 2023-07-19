Наибольшее количество объявлений по продаже подержанных автомобилей зарегистрировано в марте и июне 2023 года. Большинство из выставленных на продажу в июне имеют более высокую цену, чем в прошлом.

За первую половину 2023 года украинцы выставили на продажу через специализированные интернет-сайты б/у легковушки совокупной стоимостью почти 12 миллиардов долларов. Причем в июне они выставили большую цену, чем зимой и весной.

Об этом узнали в Институте исследований авторынка на основе анализа агрегатора Automoto.ua, собирающего объявления продажи всех авто из 100 автосайтов в Украине. На основе этих данных эксперты и определили ценовую картину интернет-продаж подержанных автомобилей.

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В течение первого полугодия 2023 года украинцы разместили в интернете 1 миллион 424,8 тысяч объявлений продаж легковых автомобилей. Из них 255,5 тысяч опубликовали в июне, что оказалось вторым результатом за первые 6 месяцев 2023 года, а пиком активности оказался март (256,8 тысяч объявлений).

Наименее активным стал апрель (218,3 тысяч объявлений). В общем, интернет-продажи автомобилей растут третий месяц подряд, а показатели июня на 15,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Совокупная стоимость размещенных в объявлениях автомобилей в первом полугодии составила 11,89 миллиарда долларов. Из них только в июне – $2,22 миллиарда, что на 11% больше, чем в июне-2022. В среднем украинцы ежемесячно предлагают к продаже подержанных легковых автомобилей стоимостью около $2 миллиардов.

Количество объявлений продажи легковых автомобилей и их совокупная стоимость в течение июня-2022 - июня-2023

Больше объявлений по итогам первого полугодия 2023 года традиционно разместили в Киевской области и городе Киеве (суммарно 244,9 тысячи), Днепропетровской (121,9 тыс.) и Львовской (116,5 тыс.) областях. Меньше всего — в Херсонской (4,7 тыс.), Луганской (9 тыс.) и Донецкой (28,6 тыс.) областях.

Самые дешевые (по средней стоимости) легковушки были в Херсонской ($3 000), Донецкой ($3 000), и Николаевской ($3 900) областях, самые дорогие — в Киеве и на Киевщине ($7 200), Львовской ($6 550) и Волынской ($6 400) областях.

Совокупная стоимость машин наибольшей была также в столице и Киевской области ($2,99 млрд), Львовской ($1,09 млрд) и Днепропетровской ($0,97 млрд) областях, наименьшая – в Херсонской ($23 млн), Луганской ($91 млн) и Донецкой ($160 млн).

Рейтинг регионов Украины по количеству объявлений продаж авто, опубликованных в интернете в течение первого полугодия 2023 года, а также их средняя и совокупная стоимость

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Средняя цена легковушек, продававшихся в интернете в первом полугодии 2023 года, составила $5 400. При этом июньский показатель составил $5 550, что на 7,3% меньше, чем в июне-2022.

Высокая средняя стоимость автомобилей в продаже в первом полугодии была зафиксирована в мае — на уровне $5 800, а самой низкой — в феврале: $5 000. Таким образом, после роста средней цены в течение 3 месяцев подряд (с февраля по май), в июне автомобили подешевели на 4,3%, если сравнивать с предыдущим месяцем.

Изменение средней цены легковых автомобилей, которые продавали в интернете в течение июня-2022 - июня-2023

Среди 15 самых популярных моделей с начала года (если сравнивать среднюю стоимость в январе и июне) в процентном выражении больше подорожали Volkswagen Golf (+13,4%), Audi A6 (+8,4%) и BMW 3 Series (+6,2 %), а подешевели лишь три модели марки ВАЗ: 2109 (-3,9%), 2106 (-3,4%) и 2101 (-0,7%).

Самые популярные легковушки, продававшиеся в интернете в июне 2023 года, и изменение их цены по сравнению с январем