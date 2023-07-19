Найбільше оголошень з продажу вживаних авто зареєстровано в березні та червні 2023 року. Більшість з виставлених на продаж мають вищу ціну, ніж торік.

За першу половину 2023 року українці виставили на продаж через спеціалізовані інтернет-сайти вживані легковики сукупною вартістю майже 12 мільярдів доларів. Причому в червні вони виставили більшу ціну, ніж взимку та навесні.

Про це дізнались в Інституті досліджень авторинку на основі аналізу агрегатора Automoto.ua, який збирає оголошення продажу всіх авто зі 100 автосайтів в Україні. На основі цих даних експерти і визначили цінову картину інтернет-продажів вживаних авто.

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Протягом першого півріччя 2023 року українці розмістили в інтернеті 1 мільйон 424,8 тисячі оголошень продажу легкових автомобілів. З них 255,5 тисячі опублікували у червні, що виявилося другим результатом за перші 6 місяців 2023 року, а піком активності виявився березень (256,8 тисячі оголошень).

Найменш активним став квітень (218,3 тисячі оголошень). Загалом інтернет-продажі автомобілів зростають третій місяць поспіль, а показники червня на 15,9% вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

Сукупна вартість розміщених в оголошеннях автомобілів у першому півріччі склала $11,89 мільярда. З них лише у червні — $2,22 мільярда, що на 11% більше, ніж у червні-2022. Загалом в середньому українці щомісяця пропонують до продажу вживаних легковиків вартістю близько $2 мільярдів.

Кількість оголошень продажу легковиків та їх сукупна вартість протягом червня-2022 - червня-2023

Найбільше оголошень за підсумками першого півріччя 2023 року традиційно розмістили у Київській області та місті Києві (сумарно 244,9 тисячі), Дніпропетровській (121,9 тис.) та Львівській (116,5 тис.) областях. Найменше — у Херсонській (4,7 тис.), Луганській (9 тис.) та Донецькій (28,6 тис.) областях.

Найдешевшими (за середньою вартістю) легковики були у Херсонській ($3 000), Донецькій ($3 000), та Миколаївській ($3 900) областях, найдорожчі — у Києві та Київщині ($7 200), Львівській ($6 550) та Волинській ($6 400) областях.

Сукупна вартість машин найбільшою була також в столиці та Київській області ($2,99 млрд), Львівській ($1,09 млрд) та Дніпропетровській ($0,97 млрд) областях, найменша — у Херсонській ($23 млн), Луганській ($91 млн) та Донецькій ($160 млн).

Рейтинг регіонів України за кількістю оголошень продажу авто, опублікованих в інтернеті протягом першого півріччя 2023 року, а також їх середня та сукупна вартість

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Середня ціна легковиків, які продавали в інтернеті у першому півріччі 2023 року, склала $5 400. При цьому червневий показник склав $5 550, що на 7,3% менше, ніж у червні-2022.

Найвищою середня вартість авто у продажі в першому півріччі була зафіксована у травні — на рівні $5 800, а найнижчою — в лютому: $5 000. Таким чином, після зростання середньої ціни протягом 3 місяців поспіль (із лютого по травень), в червні автомобілі подешевшали на 4,3%, якщо порівнювати із попереднім місяцем.

Зміна середньої ціни легковиків, котрі продавали в інтернеті протягом червня-2022 - червня-2023

Серед 15 найпопулярніших моделей з початку року (якщо порівнювати середню вартість у січні та червні) у відсотковому вираженні найбільше подорожчали Volkswagen Golf (+13,4%), Audi A6 (+8,4%) та BMW 3 Series (+6,2%), а подешевшали лише три моделі марки ВАЗ: 2109 (-3,9%), 2106 (-3,4%) та 2101 (-0,7%).

Найпопулярніші легковики, котрі продавали в інтернеті у червні 2023 року, та зміна їх ціни у порівнянні з січнем