Автомобили, в которые попали снаряды или обломки, выдают за угон и другие происшествия.

При ракетных атаках или обстрелах часто страдают автомобили. Их владельцы пытаются компенсировать потери, если машины были застрахованы. Однако повреждения в результате военных действий чаще всего относятся к исключениям из страховых случаев, поэтому страховые компании вполне правомерно не выплачивают за них.

Некоторые автовладельцы пытаются выкрутиться, чтобы получить выплату страховой компании. Иногда используют подтасовку и обман. “Минфин” выяснял у наших страховщиков, какие схемы мошенничества применяют украинцы для получения денег в военное время.

Также интересно как уберечь машину от падения обломков ракет или дронов

Большинство договоров страхования КАСКО не покрывают ущерб от военных действий. То есть, если машину обстреляли во время налета, ракетной атаки или падения дрона (есть повреждения пулями, минами, обломками, ударной волной и т.п.), то СК ничего не платит. Это страховое исключение, форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы), описанное в правилах и соглашении с СК. Кроме того, еще в 2014 году страховые договоры компаний не работают на территории боевых действий и в оккупированных областях. Такой подход практикуется не только в отношении машин, но и недвижимости и другого имущества.

Украинские страховые компании начали страховать военные риски только в 2023 году. Но чаще частично (с покрытием 10-15% страховой суммы) и в рамках банковского кредитования по отдельным программам. Застрахованное имущество автоматически является залогом. Однако явление не стало массовым.

Залог беспрекословного качества и доверие производителю шин заключается в комплектации ими новых автомобилей, сходящих с конвейеров автозаводов. Каждый третий автомобиль выезжает с конвейера на шинах Continental. Шины Continental устанавливаются более чем на 800 моделях разных автомобилей. Рекламная информация

Чтобы покрыть ущерб, люди начали придумывать разные уловки, чтобы получить страховую выплату во время войны. Кто-то понимал, что действует незаконно и это мошенничество, а кто-то даже серьезно об этом не задумывался и был готов использовать какие-либо уловки для получения денег. При этом страховщики говорят, что иногда людям помогают правоохранители.

В начале вторжения были ситуации, когда клиенты обращались в страховую компанию со случаями повреждения автомобилей, но сообщали о противоправных действиях третьих лиц. Иногда водители не просто пытались выдать одни повреждения за другие (военные за невоенные), даже устраивали целые инсценировки. К примеру, пожар в гараже. Но в результате люди теряли даже больше, чем от первоначального вреда.

Другой вариант – люди после бомбардировок говорили об угоне автомобиля. Если транспортное средство после обстрела или бомбардировки восстановлению не подлежит, об этом страховая компания сразу не сообщается. Водитель выжидает недели или даже месяцы, а затем заявляет в СК, что его машину угнали с какого-то безлюдного места (без камер). Обычно франшиза по угону — 5% страховой суммы, поэтому возможность получить 95% страховой суммы — очень неплохой результат.

Страховщики отмечают, что заявления о похищении пытаются расследовать максимально тщательно, чтобы не допустить мошенничества. Однако иногда это достаточно сложно выявить и доказать. Особенно в условиях активного передвижения украинцев по стране, когда машины страховались в одних городах, а затем переезжали в другие. Водитель мог перегнать авто в относительно спокойный украинский регион, и заявить о похищении именно там, где не было вражеских атак, и его не заподозрят в обмане.

Также интересно названы самые надежные страховые компании

Финансисты всегда предостерегают людей от обмана и схем, объясняя, что это страховое мошенничество может караться согласно ст. 190 (мошенничество) и ст. 358 (подлог документов, печатей) Уголовного кодекса. Ответственность начинается от штрафов (например, в 1 тыс. не облагаемых налогом минимумов — 17 тыс. грн) до 2-3 лет ограничения свободы.

Хотя страховщики признают, что у них проблемы с привлечением мошенников к ответственности. Проблема в том, что украинское законодательство не дает расширенного толкования термина «мошенничество», поэтому понятие «мошенничество» в Уголовном кодексе Украины трактуется как «завладение чужим имуществом или обретением права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием». Более того, в отличие от других европейских государств, в Уголовном кодексе Украины нет такого понятия, как «страховое мошенничество» или «мошенничество в сфере страхования».

Кроме того, правоохранительные и судебные органы часто затягивают рассмотрение подобных дел. Однако страховщики стараются тщательно расследовать страховые случаи, чтобы не допускать искажения со стороны клиентов. Особенно когда речь идет о больших случаях возмещений.