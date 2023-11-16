Автомобілі, в які потрапили снаряди чи уламки, видають за викрадення та інші пригоди.

Під час ракетних атак чи обстрілів часто страждають автомобілі. Їх власники намагаються компенсувати втрати, якщо машини були застраховані. Однак пошкодження внаслідок військових дій найчастіше належать до виключень зі страхових випадків, тож страхові компанії цілком правомірно не виплачують за них.

Деякі автовласники намагаються викрутитись, щоб отримати виплату страхової компанії. Деколи використовують підтасовку та обман. «Мінфін» з'ясовував у наших страховиків, які схеми шахрайства застосовують українці для отримання грошей у воєнний час.

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Більшість договорів страхування КАСКО не покривають збитки вій воєнних дій. Тобто якщо машину обстріляли під час нальоту, ракетної атаки чи падіння дрону (є пошкодження кулями, мінами, уламками, ударною хвилею тощо), то СК нічого не платить. Це страховий виняток, форс-мажор (обставини непереборної сили), що описано у правилах та угоді з СК. Окрім того, ще 2014 року страхові договори компаній не працюють на території бойових дій та в окупованих областях. Такий підхід практикується не лише щодо машин, а й нерухомості та іншого майна.

Українські страхові компанії почали страхувати військові ризики лише у 2023 році. Але найчастіше частково (з покриттям 10−15% страхової суми) та в рамках банківського кредитування за окремими програмами. Застраховане майно автоматично є заставою. Проте, явище не стало масовим.

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Щоб покрити збитки, люди почали вигадувати різні хитрощі, щоб отримати страхову виплату під час війни. Хтось розумів, що діє незаконно і це шахрайство, а хтось навіть серйозно про це не замислювався і був готовий використати будь-які хитрощі для отримання грошей. При цьому страховики кажуть, що іноді людям допомагають правоохоронці.

На початку вторгнення були ситуації, коли клієнти зверталися до страхової компанії з випадками пошкодження автомобілів, але повідомляли про протиправні дії третіх осіб. Іноді водії не просто намагалися видати одні ушкодження за інші (військові за невійськові), а влаштовували цілі інсценування. Наприклад, пожежу в гаражі. Але в результаті, люди втрачали навіть більше, ніж від початкової шкоди.

Інший варіант – люди після бомбардувань видавали викрадення автомобіля. Якщо транспортний засіб після обстрілу або бомбардування відновленню не підлягає, про це страховій компанії відразу не повідомляють. Водій вичікує тижні або навіть місяці, а потім заявляє у СК, що його машину викрали з якогось безлюдного місця (без камер). Зазвичай, франшиза за викраденням — 5% страхової суми, тож можливість отримати 95% страхової суми — дуже непоганий результат.

Страховики зазначають, що заяви про викрадення намагаються розслідувати максимально ретельно, щоб не допустити шахрайства. Однак, іноді це досить складно виявити та довести. Особливо в умовах активного пересування українців країною, коли машини страхувалися в одних містах, а потім переїжджали в інші. Водій міг перегнати авто до відносно спокійного українського регіону, і заявити про викрадення саме там, де не було ворожих атак, і його не запідозрять в обмані.

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Фінансисти завжди застерігають людей від обману та схем, пояснюючи, що це страхове шахрайство може каратися згідно зі ст. 190 (шахрайство) та ст. 358 (підроблення документів, печаток) Кримінального кодексу. Відповідальність починається від штрафів (наприклад, у 1 тис. неоподатковуваних мінімумів — 17 тис. грн) до 2−3 років обмеження волі.

Хоча страховики визнають, що вони мають проблеми з притягненням шахраїв до відповідальності. Проблема в тому, що українське законодавство не дає розширеного тлумачення терміну «шахрайство», тому поняття «шахрайство» у Кримінальному кодексі України трактується, як «заволодіння чужим майном чи набуттям права на майно шляхом обману чи зловживання довірою». Ба більше, на відміну від інших європейських держав, у Кримінальному кодексі України немає такого поняття, як «страхове шахрайство» чи «шахрайство у сфері страхування».

Окрім того, правоохоронні та судові органи нерідко затягують розгляд подібних справ. Проте страховики намагаються ретельно розслідувати страхові випадки, щоб не допускати перекручування з боку клієнтів. Особливо, коли йдеться про великі випадки відшкодувань.