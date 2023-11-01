Последний день октября оказался не очень удачным для жителя города Сумы, решившего пересечь на автомобиле Mercedes-Benz пункт пропуска Краковец - Корчова по упрощенной схеме через "зеленый коридор".

Для прохождения таможенного контроля 46-летний водитель для въезда в Украину со стороны Польши выбрал полосу “зеленый коридор”, предназначенную для перемещения товаров, не требующих обязательного декларирования. Очевидно, таким образом, сумчанин надеялся быстро проскочить границу со скрытым товаром.

Не вышло. Упрощенный контроль оказался для умника тщательным: таможенники АМПП заподозрили неладное и проверили автомобиль на предмет незадекларированных товаров. Интуиция не подвела и в процессе поиска было обнаружено 30 роутеров на общую ориентировочную сумму 320 000 гривен.

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Товар у водителя, который "ошибся" с полосой движения, изъяли. В действиях гражданина усматривается нарушение таможенных правил, описанных в ч. 2 ст. 471 (Недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами) ТКУ. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 30 процентов от стоимости этих товаров.

Задекларировать этот товар водителям обошлось бы гораздо дешевле. Фото: Львовская таможня

За несколько часов до этого случая на том же пункте пропуска Краковец - Корчева Львовской таможни во время осмотра прибывших из Польши двух микроавтобусов Opel Movano и внедорожника Cherry Tiggo работники таможни обнаружили 4 920 электронных сигарет ELFBAR и VAAL.

Ничего удивительного не было бы, но водители для прохождения таможенного контроля также выбрали полосу "зеленый коридор", чем подтвердили отсутствие товаров для обязательного декларирования и налогообложения.

Как выяснилось в процессе проверки, в микроавтобусах мужчин-водителей находилось 2250 и 816 единиц сигарет, а в Chery, которым управляла женщина, обнаружено 1230 единиц электронных сигарет. Общая сумма скрытого товара по примерной оценке составляет 2 500 000 гривен.

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Нарушение задокументировано, товар изъят согласно упомянутой выше ст. 471 ТКУ. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией таких товаров или без таковой. Незадекларированные сигареты пока отправились на склад ответственного хранения.

А вот на соседнем пункте пропуска Шегини – Медика этой же Львовской таможни и в тот же день водитель микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter выбрал полосу движения "красный коридор" и честно указал в декларации, что перемещает на таможенную территорию Украины только подержанную одежду.

Правда, 30-летний житель Львовской области "забыл" указать, что среди мешков с одеждой он перевозил 64 незадекларированных аккумулятора BLACK CELL, ориентировочной стоимостью почти 300 тыс. гривен. Этот атрибут питания таможенники обнаружили и составили соответствующий протокол изъятия товара.

В тот же день в «Шегине» с незадекларированным товаром, но уже на полосе "зеленый коридор" 38-летний житель Прикарпатья на автомобиле Mercedes-Benz тайком пытался провезти 1020 пар спортивных перчаток и носков. По предварительным данным, стоимость этих атрибутов одежды составляет 350 тыс. гривен. И снова фигурирует протокол согласно ч. 2 ст. 471 ТКУ.

Напомним, при ввозе на таможенную территорию Украины через автомобильные пункты пропуска в ручной клади или сопроводительном багаже декларированию не подлежат и не облагаются налогом только товары, фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 500 евро, а суммарный вес составляет не более 50 кг.