Останній день жовтня виявився не дуже вдалим для жителя міста Суми, який вирішив перетнути на автомобілі Mercedes-Benz пункт пропуску Краківець - Корчова за спрощеною системою через "зелений коридор".

Для проходження митного контролю 46-річний водій для в’їзду в Україну зі сторони Польщі обрав смугу "зелений коридор", призначену для переміщення товарів, які не потребують обов’язкового декларування. Вочевидь, таким чином сумчанин сподівався швидко проскочити кордон з прихованим товаром.

Не вийшло. Спрощений контроль виявився для розумника ретельним: митники АМПП запідозрили неладне й перевірили автомобіль на предмет незадекларованих товарів. Інтуїція не підвела і в процесі пошуку було виявлено 30 незадекларованих роутерів на загальну орієнтовну суму 320 000 гривень.

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Товар у водія, котрий "помилився" зі смугою руху, вилучили. В діях громадянина вбачається порушення митних правил, описаних в ч. 2 ст. 471 (Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами) МКУ. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 30 відсотків вартості цих товарів.

Задекларувати цей товар водіям обійшлося б значно дешеве. Фото: Львівська митниця

За кілька годин до цього випадку пункт пропуск Краківець - Корчова Львівської митниці під час огляду двох мікроавтобусів Opel Movano та позашляховика Cherry Tiggo, які прибули із Польщі, працівники митниці виявили 4 920 електронних сигарет ELFBAR і VAAL.

Нічого дивного не було б, але водії для проходження митного контролю також обрали смугу "зелений коридор", чим засвідчили про відсутність товарів для обов’язкового декларування та оподаткування.

Як з’ясувалося в процесі перевірки в мікроавтобусах водіїв знаходилось 2 250 і 816 одиниць сигарет, а в Chery, яким кермувала жінка, виявлено 1 230 одиниць електронних сигарет. Загальна сума прихованого товару за приблизною оцінкою становить 2 500 000 гривень.

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Порушення задокументовано, товар вилучено відповідно до згаданої вище ч.3 ст. 471 МКУ. Санкція статті передбачає накладення штрафу у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів або без такої. Незадекларовані сигарети поки зберігаються на складі відповідального збереження.

А ось на сусідньому пункті пропуску Шегині – Медика цієї ж Львівської митниці й того ж дня водій мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter обрав смугу руху "червоний коридор" та чесно вказав у декларації, що переміщує на митну територію України тільки вживаний одяг.

Щоправда, 30-річний житель Львівської області геть "забув" вказати, що з поміж клунків з одягом він перевозив 64 незадекларованих акумулятори BLACK CELL, орієнтовною вартістю майже 300 тис. гривень. Цей атрибут живлення митники виявили та склали відповідний протокол з вилученням товару.

Того ж дня в «Шегині» з незадекларованим товаром, але вже на смузі "зелений коридор" 38-річний мешканець Прикарпаття на автомобілі Mercedes-Benz потайки намагався провезти 1020 пар спортивних рукавиць і шкарпеток. За попередніми даними, вартість цих атрибутів одягу сягає 350 тис. гривень. І знову фігурує протокол відповідно до ч. 2 ст. 471 МКУ.

Нагадаємо, при ввезенні на митну територію України через автомобільні пункти пропуску в ручній поклажі або супроводжувальному багажі декларуванню не підлягають і не оподатковуються лише товари, фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро, а сумарна вага становить не більша за 50 кг.